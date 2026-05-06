Мужчина информировал "ДНР" о перемещении ВСУ: что решил суд

Мужчина информировал "ДНР" о перемещении ВСУ: что решил суд

Дата публикации 6 мая 2026 03:32
Мужчина информировал "ДНР" о перемещении ВСУ: что решил суд
Ополченцы "ДНР". Фото иллюстративное: Reuters

Житель Винницы поддерживал террористическую организацию "ДНР" и передавал ее представителям разведывательные данные. Дело рассмотрел суд. Ближайшие годы нарушитель проведет в тюрьме.

Об этом 27 апреля сообщили в Винницком городском суде Винницкой области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в течение июля 2017 года фигурант информировал террористов "ДНР" о численности личного состава, позициях, дислокации и маршрутах передвижения украинских военнослужащих.

"Указанные действия обвиняемого способствовали участникам террористической организации "ДНР" в ведении преступной деятельности против военных подразделений ВСУ", — говорится в сообщении суда.

Решение суда

Обвиняемому сообщали, что дело рассматривает суд, но на заседания он не являлся. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют все имущество. По состоянию на 27 апреля приговор еще не вступил в законную силу — его можно было обжаловать, подав апелляцию.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавщины информировал о работе групп оповещения. Соответствующие сообщения он распространял в Telegram. Мужчину приговорили к году испытательного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что работница колледжа помогала военнообязанным поступить на дневную форму обучения. В дальнейшем такие мужчины получали отсрочку. Женщине назначили испытательный срок.

суд армия судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
