Выезд из Украины 2024 — когда мужчинам с разрешением могут отказать в пересечении границы

Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

На время военного положения в Украине военнообязанным мужчинам ограничен выезд за границу. Только некоторые категории имеют право пересекать государственную границу при наличии соответствующих документов. Однако даже для них могут существовать основания для отказа в выезде.

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В каких случаях мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины и что нужно знать, чтобы избежать проблем при пересечении границы, рассказываем далее в нашем материале.

Когда мужчинам могут отказать в выезде за границу

Военное положение в Украине предусматривает жесткие правила для мужчин, желающих выехать за пределы страны. Основным документом, регулирующим вопрос пересечения границы, является Постановление Кабинета Министров Украины №57. Дополнительные изменения внесены законом №3633-IX, устанавливающим ограничения для определенных категорий мужчин.

Основные причины отказа:

Отсутствие военно-учетного документа. Без этого документа пограничники могут отказать в выезде. Должна быть либо бумажная версия военного билета, либо электронный формат. Пребывание в розыске. Если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть информация о том, что лицо находится в розыске, пограничники вызовут сотрудников полиции для административного задержания. После этого человека доставят в ближайший ТЦК и СП.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Что делать мужчинам с отсрочкой или исключенным из учета

Мужчины, которым предоставлена отсрочка по состоянию здоровья или те, кто был исключен из военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ с соответствующей отметкой. Это может быть подтверждение отсрочки или документ, подтверждающий исключение из учета.

Также можно предъявить справку по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Ранее мы сообщали, что украинским мужчинам разрешили выезжать за границу, предъявляя военно-учетный документ в приложении "Резерв+", но он должен обязательно содержать QR-код.

Напомним, мы писали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин старше 50 лет.

Также мы информировали, какие требования выезда за границу для забронированных мужчин и какие необходимо иметь при себе документы.