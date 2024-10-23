Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина arrow

Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

23 октября 2024 21:46
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Выезд из Украины 2024 — когда мужчинам с разрешением могут отказать в пересечении границы
Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

На время военного положения в Украине военнообязанным мужчинам ограничен выезд за границу. Только некоторые категории имеют право пересекать государственную границу при наличии соответствующих документов. Однако даже для них могут существовать основания для отказа в выезде.

Читайте также:

В каких случаях мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины и что нужно знать, чтобы избежать проблем при пересечении границы, рассказываем далее в нашем материале.

Когда мужчинам могут отказать в выезде за границу

Военное положение в Украине предусматривает жесткие правила для мужчин, желающих выехать за пределы страны. Основным документом, регулирующим вопрос пересечения границы, является Постановление Кабинета Министров Украины №57. Дополнительные изменения внесены законом №3633-IX, устанавливающим ограничения для определенных категорий мужчин.

Основные причины отказа:

  1. Отсутствие военно-учетного документа. Без этого документа пограничники могут отказать в выезде. Должна быть либо бумажная версия военного билета, либо электронный формат.
  2. Пребывание в розыске. Если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть информация о том, что лицо находится в розыске, пограничники вызовут сотрудников полиции для административного задержания. После этого человека доставят в ближайший ТЦК и СП.

 

Выезд из Украины 2024 - когда мужчинам с разрешением могут отказать в пересечении границы
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Что делать мужчинам с отсрочкой или исключенным из учета

Мужчины, которым предоставлена отсрочка по состоянию здоровья или те, кто был исключен из военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ с соответствующей отметкой. Это может быть подтверждение отсрочки или документ, подтверждающий исключение из учета.

Также можно предъявить справку по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Ранее мы сообщали, что украинским мужчинам разрешили выезжать за границу, предъявляя военно-учетный документ в приложении "Резерв+", но он должен обязательно содержать QR-код.

Напомним, мы писали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин старше 50 лет.

Также мы информировали, какие требования выезда за границу для забронированных мужчин и какие необходимо иметь при себе документы.

военнообязанные выезд за границу разрешение мобилизация ГПСУ документы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

22:30 На Одесчине мобилизованный пожаловался на небрежный осмотр ВВК — что решил суд

21:56 Синоптики предупреждают об опасности — прогноз погоды на Львовщине завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:46 Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

21:22 Подоляк ответил, как международные партнеры реагируют на скандал с МСЭК

21:13 Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

Срочная новость

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

22:30 На Одесчине мобилизованный пожаловался на небрежный осмотр ВВК — что решил суд

21:56 Синоптики предупреждают об опасности — прогноз погоды на Львовщине завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:46 Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

21:22 Подоляк ответил, как международные партнеры реагируют на скандал с МСЭК

21:13 Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

21:07 Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают