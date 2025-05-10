Мобилизация 2025 — когда мужчины могут отказаться от повестки

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины продолжают получать повестки от ТЦК и СП. Документ, который вручают для уточнения военно-учетных данных, могут вручить в любом месте. В то же время есть определенные основания, которые позволяют гражданам отказаться от повестки.

При каких условиях мужчины могут отказаться от получения повесток и что грозит, если оснований нет, объяснили специалисты АО "Бачинский и партнеры".

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Как отметили юристы, если военнообязанный мужчина полностью выполнил правила военного учета, а именно обновил военно-учетные данные, прошел ВВК, оформил отсрочку о чем имеет соответствующую отметку и штрих код для проверки соответствующей информации в "Оберег", то оснований для вручения повестки нет. Но вручить ее все равно могут.

Обычно в таком случае ТЦК не выписывает повестки. Но если документ все же вручают, то мужчине стоит спокойно объяснить, что с момента последнего визита в ТЦК учетные данные не изменились и отсрочка до сих пор действительна.

Главное основание, которое позволяет гражданину отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий, — исключение из военного учета. Отметка об этом должна быть в военно-учетном документе, который необходимо всегда иметь при себе. Дело в том, как отметили правоведы, такие лица с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также законно отказаться от повестки можно по следующим основаниям:

в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот из видео на Youtube

Какая ответственность возможна за отказ от повестки

Если военнообязанный мужчина не обновлял военно-учетные данные, нет брони или отсрочки, то оснований для отказа от получения повестки нет.

Такой отказ будет трактоваться как нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. Лицо могут привлечь к административной ответственности, выписав штраф от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Ранее мы писали, что украинцам следует обязательно проверять при вручении повестки на улице.

Напомним, мы сообщали, могут ли работники ТЦК вручить повестку военнообязанному через его родственников.

Также мы информировали, что делать, если на почту пришла повестка, а вы находитесь за границей.