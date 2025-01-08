Мобилизация в Украине 2025 — когда предъявление документов не спасет от штрафа ТЦК

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчин на улице могут остановить представители ТЦК и СП для проверки документов и вручения повестки. Военнообязанные могут получить штраф, если не актуализировали свои данные. Тем не менее, административное взыскание грозит и по другой причине.

Когда пред'явление документов не спасет от штрафа ТЦК — детали рассказала "Судово-юридична газета".

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Так, если военно-учетный документ в "Резерв+" не содержит QR-кода, он считается недействительным и не может быть использован военнообязанным лицом.

В случае предъявления такого документа полиция может доставить гражданина в ТЦК и СП, где уже представитель территориального центра может выписать штраф.

Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Скриншот из видео на Youtube

Это стало известно из решения Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области по делу №686/27185/24 от 19 декабря 2024 года.

В деле говорится, что в октябре 2024 года мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать решение ТЦК о наложении на него штрафа в размере 17 тыс. грн.

Известно, что мужчину остановили работники Нацполиции и ТЦК для проверки документов. Поскольку бумажный военный билет находился в ТЦК для проставления отметки о прохождении ВВК, гражданин пред'явил военно-учетный документ в "Резерв+".

Не обращая внимание на информацию из приложения и объяснения мужчины, что согласно очереди ТЦК вернет ему с соответствующими отметками военный билет через три дня, он был доставлен в территориальный центр.

Суть в том, что предъявленный мужчиной в электронном виде военно-учетный документ с "Резерв+" в то время не содержал QR-кода, а следовательно, не был действительным и не мог использоваться. В результате суд не удовлетворил исковые требования мужчины, признав их необоснованными.

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