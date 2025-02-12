Военный билет и приписное удостоверение — в чем существенная разница

Приписное удостоверение и военный билет. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные лица должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников полиции или ТЦК. В то же время есть такой документ как приписное удостоверение, но его категорически нельзя путать с военным билетом.

В чем заключается существенная разница между приписным удостоверением и военным билетом, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

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Что такое военный билет

Военный билет — это военно-учетный документ военнослужащего, военнообязанного или резервиста, удостоверяющий личность и принадлежность к воинской обязанности. Он содержит информацию о лице, его военный учет, прохождение службы, а также другие важные сведения.

Военный билет обязательно должны оформить все военнообязанные лица в возрасте от 25 до 60 лет. Лица в возрасте от 18 до 25 лет оформляют этот документ если ранее проходили срочную военную службу или закончили военную кафедру.

Таким образом военный билет является обязательным документом для всех мужчин, которые подлежат воинской обязанности.

Для того чтобы получить этот документ, необходимо обратиться в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете и пройти военно-врачебную комиссию.

Военный держит военный билет. Фото: depositphotos.com

Что такое приписное удостоверение

Приписное удостоверение — это документ первичного военного учета, который получают юноши в возрасте 17 лет для подтверждения постановки на учет и определения пригодности к службе. Документ содержит информацию о лице, его пригодность к военной службе и соответствующую категорию.

Такое лицо имеет статус "призывника" и не подлежит обязательной мобилизации до достижения 25 лет, то есть возраста военнообязанного. Тогда приписное меняется на военно учетный документ (военный билет) по утвержденной форме Постановления №559 от 16.05.2024р.

Как только призывнику исполнилось 25 лет он обязан в течение 7 дней явиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете призывников — для изменения приписного удостоверения на военный билет.

Приписное удостоверение. Фото: inseinin.com.ua

Разница между военным билетом и приписным удостоверением существенная

Итак, военный билет должны иметь военнообязанные лица в возрасте от 25 до 60 лет. Такие граждане могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

Тогда как приписное удостоверение должны иметь юноши в возрасте от 17 до 25 лет. Владельцы документа имеют статус "призывников". Таких лиц не могут принудительно призвать на военную службу. В то же время их могут привлечь к прохождению базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Ранее мы писали, куда следует обращаться, если ТЦК и СП не выдает приписное удостоверение.

Напомним, мы сообщали, могут ли мобилизовать без военно-учетного документа.

Также мы информировали, имеют ли право работники ТЦК забирать военный билет у военнообязанного.