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Почему военнообязанные будут проходить ВЛК дважды — объяснение от юриста

6 мая 2024 17:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Почему военнообязанные будут проходить ВЛК дважды — объяснение от юриста
Военнообязанный проходит ВВК. Фото иллюстративное: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военные и военнообязанные будут проходить военно-врачебную комиссию дважды, по новым правилам. Это произошло вследствие отсутствия статуса "ограниченно пригодных", и теперь человек является либо пригодным, либо непригодным.

Об этом заявил юрист Юрий Танасийчук в эфире телеканала "Киев24".

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Военнообязанные будут проходить ВВК дважды

По словам правозащитника, люди с определенными типами болезней, которым требуется реабилитация, получают отсрочку ВВК на определенный период. Затем они должны снова пройти комиссию, если имеют статус "пригодный" или "непригодный".

"В связи с тем, что много куплено медицинских справок, все военнообязанные должны в течение девяти месяцев еще раз пройти ВВК. Я надеюсь, что эта ВВК поставит точку в вопросе вседозволенности и купли-продажи медицинских заключений", — добавил он.

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Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе, согласно изменениям в указ №402.

В оборонном ведомстве также добавляют, что члены ВВК, начиная с 4 мая, теряют право принимать решение по собственному усмотрению о пригодности лиц к военной службе.

Также там отметили, что теперь любой человек, не согласный с решением ВВК, может обжаловать его через врачебную комиссию высшего уровня или через суд.

война
медики
Украина
мобилизация
врачи
ВВК

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