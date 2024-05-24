Данные в реестре Оберіг — что делать украинцам, если они оказались неправильными

Военно-учетные данные в реестре Оберіг. Коллаж: Новини.LIVE

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, вносит существенные изменения в правила обновления военно-учетных данных. Вместе с этим было запущено приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. С его помощью можно обновить свои данные онлайн, что снимает существенную нагрузку с ТЦК. Однако есть случаи, когда приложение работает некорректно или отображает неправильные данные.

Что делать, если данные военнообязанного из реестра Оберіг неправильны, объяснила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Данные в приложении неправильны — как действовать

Так, в ведомстве отметили, если после регистрации вы заметили, что ваши данные из реестра Оберіг неверны, неактуальны или содержат ошибки, то придется идти в ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете, чтобы актуализировать данные.

Также в Минобороны добавили, что подобные ошибки возможны и они вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК.

Важно помнить, если человек обновил данные в приложении "Резерв+", то он выполнил соответствующее требование закона.

Как действовать, если в "Резерв+" появился статус "в розыске"

Бывают и случаи, когда мужчины после регистрации в "Резерв+" видят статус "в розыске". Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила военного учета. Однако могут возникать определенные сбои в работе приложения, из-за чего такой статус может быть присвоен человеку ничего не нарушившему. В таком случае лучшее решение — обратиться в ТЦК, где гражданин состоит на учете.

В Министерстве обороны отмечают, что приложение работает в тестовом режиме, поэтому команда разработчиков пытается оперативно устранить все ошибки.

Разъяснение от Министерства обороны Украины. Фото: Минобороны Украины

Ранее мы сообщали, кому из украинцев не нужно обновлять данные в ТЦК в течение 60 дней.

Напомним, мы писали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через Резерв+.

Также мы информировали, как украинцам обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+.