Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Данные в реестре Оберіг оказались неправильными — что делать украинцам arrow

Данные в реестре Оберіг оказались неправильными — что делать украинцам

24 мая 2024 18:56
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Данные в реестре Оберіг — что делать украинцам, если они оказались неправильными
Военно-учетные данные в реестре Оберіг. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, вносит существенные изменения в правила обновления военно-учетных данных. Вместе с этим было запущено приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. С его помощью можно обновить свои данные онлайн, что снимает существенную нагрузку с ТЦК. Однако есть случаи, когда приложение работает некорректно или отображает неправильные данные.

Что делать, если данные военнообязанного из реестра Оберіг неправильны, объяснила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Данные в приложении неправильны — как действовать

Так, в ведомстве отметили, если после регистрации вы заметили, что ваши данные из реестра Оберіг неверны, неактуальны или содержат ошибки, то придется идти в ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете, чтобы актуализировать данные.

Также в Минобороны добавили, что подобные ошибки возможны и они вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК.

Важно помнить, если человек обновил данные в приложении "Резерв+", то он выполнил соответствующее требование закона.

Как действовать, если в "Резерв+" появился статус "в розыске"

Бывают и случаи, когда мужчины после регистрации в "Резерв+" видят статус "в розыске". Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила военного учета. Однако могут возникать определенные сбои в работе приложения, из-за чего такой статус может быть присвоен человеку ничего не нарушившему. В таком случае лучшее решение — обратиться в ТЦК, где гражданин состоит на учете.

В Министерстве обороны отмечают, что приложение работает в тестовом режиме, поэтому команда разработчиков пытается оперативно устранить все ошибки.

 

Что делать украинцам, если данные из реестра Оберег оказались неправильными
Разъяснение от Министерства обороны Украины. Фото: Минобороны Украины

Ранее мы сообщали, кому из украинцев не нужно обновлять данные в ТЦК в течение 60 дней.

Напомним, мы писали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через Резерв+.

Также мы информировали, как украинцам обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+.

личные данные
военный учет
мобилизация
военнообязанные
реестр Оберіг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра