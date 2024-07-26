Мобилизация в Украине 2024 — куда отправляют служить бывших ограниченно годных

Тернопольский зональный отдел ВСП. Фото: teren.in.ua

Военнообязанные и военнослужащие, признанные пригодными к службе с ограничениями, не могут направляться в боевые части. В случае, когда непригодность была под вопросом, они определялись временно непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев.

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В Приказ Минобороны 402 , в котором указаны нормы о пригодности или непригодности, внесены изменения.

Соответствующие решения принимаются на основе здоровья гражданина. Ограниченно пригодные к военной службе получали этот статус с учетом:

занимаемой должности;

Военной специальности;

Возраст;

Работы, которые фактически выполняются;

Приспособленности к работе такого мужчины.

В некоторых войсках, где требуется высокий уровень физической подготовки, такие лица служить не могут. В частности, это касается таких родов войск и подразделений:

Десантно-штурмовые войска;

Морской пехоты;

Плавсостав;

Спецсооружений (за исключением подразделений обеспечения).

Украинцы, признанные ограниченно пригодными к военной службе, могут служить в небоевых подразделениях. В частности, они допускаются к службе в:

Частях (подразделениях) обеспечения;

учреждениях, организациях;

ТЦК;

Учебных заведениях.

ВЛК одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе принимает решение относительно постановления о пригодности к военной службе по военной специальности.

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