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Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ — перечень должностей

26 июля 2024 18:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — куда отправляют служить бывших ограниченно годных
Тернопольский зональный отдел ВСП. Фото: teren.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные и военнослужащие, признанные пригодными к службе с ограничениями, не могут направляться в боевые части. В случае, когда непригодность была под вопросом, они определялись временно непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев.

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В Приказ Минобороны 402 , в котором указаны нормы о пригодности или непригодности, внесены изменения.

Соответствующие решения принимаются на основе здоровья гражданина. Ограниченно пригодные к военной службе получали этот статус с учетом:

  • занимаемой должности;
  • Военной специальности;
  • Возраст;
  • Работы, которые фактически выполняются;
  • Приспособленности к работе такого мужчины.

В некоторых войсках, где требуется высокий уровень физической подготовки, такие лица служить не могут. В частности, это касается таких родов войск и подразделений:

  • Десантно-штурмовые войска;
  • Морской пехоты;
  • Плавсостав;
  • Спецсооружений (за исключением подразделений обеспечения).

Украинцы, признанные ограниченно пригодными к военной службе, могут служить в небоевых подразделениях. В частности, они допускаются к службе в:

  • Частях (подразделениях) обеспечения;
  • учреждениях, организациях;
  • ТЦК;
  • Учебных заведениях.

ВЛК одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе принимает решение относительно постановления о пригодности к военной службе по военной специальности.

Ранее мы писали, при каких условиях возможна мобилизация с 22-летнего возраста.

Напомним, мы информировали, смогут ли некоторые категории мобилизованных служить по месту жительства .

Также мы сообщали, есть ли гарантия попасть на желаемую должность в ВСУ через Центры рекрутинга.

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