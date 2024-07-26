Мобилизация в Украине 2024 — куда отправляют служить бывших ограниченно годных

Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ — перечень должностей
Военнообязанные и военнослужащие, признанные пригодными к службе с ограничениями, не могут направляться в боевые части. В случае, когда непригодность была под вопросом, они определялись временно непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев.
В Приказ Минобороны 402 , в котором указаны нормы о пригодности или непригодности, внесены изменения.
Соответствующие решения принимаются на основе здоровья гражданина. Ограниченно пригодные к военной службе получали этот статус с учетом:
- занимаемой должности;
- Военной специальности;
- Возраст;
- Работы, которые фактически выполняются;
- Приспособленности к работе такого мужчины.
В некоторых войсках, где требуется высокий уровень физической подготовки, такие лица служить не могут. В частности, это касается таких родов войск и подразделений:
- Десантно-штурмовые войска;
- Морской пехоты;
- Плавсостав;
- Спецсооружений (за исключением подразделений обеспечения).
Украинцы, признанные ограниченно пригодными к военной службе, могут служить в небоевых подразделениях. В частности, они допускаются к службе в:
- Частях (подразделениях) обеспечения;
- учреждениях, организациях;
- ТЦК;
- Учебных заведениях.
ВЛК одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе принимает решение относительно постановления о пригодности к военной службе по военной специальности.
Ранее мы писали, при каких условиях возможна мобилизация с 22-летнего возраста.
Напомним, мы информировали, смогут ли некоторые категории мобилизованных служить по месту жительства .
Также мы сообщали, есть ли гарантия попасть на желаемую должность в ВСУ через Центры рекрутинга.
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