Відстрочка від мобілізації — чи можна отримати, якщо зник безвісти цивільний родич

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні велика кількість військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку від призову на військову службу. Однак, все ще є багато запитань щодо того, хто саме може на неї претендувати та за яких умов. Зокрема, чи може оформити відстрочку громадянин, у якого цивільний родич зник безвісти у зоні бойових дій.

Читайте також:

На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Так, за словами правозахисники, якщо у зоні бойових дій зник цивільний родич, то ТЦК та СП відмовлять військовозобов'язаному у відстрочці. Навіть, якщо це член сім'ї першого ступеня споріднення.

"Ви не зможете зібрати весь перелік документів для надання відстрочки за таких обставин", — підкреслив експерт.

Варто зауважити, що відстрочка за цією обставиною надається лише у тому випадку, якщо зниклий безвісти родич був військовослужбовцем. Це положення визначено абзацом 4 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Близькими родичами у такому випадку вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дід;

бабуся;

рідний (повнорідний) брат чи сестра.

Раніше ми писали, де отримати документи про загиблих на війні родичів для оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можна перенести мобілізацію через сімейні обставини.

Також ми інформували, хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку.