Отсрочка от мобилизации 2024 — десять категорий потеряют право уже в августе

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине с 1 августа 2024 года начинают работать новые положения действующего закона о мобилизации, согласно которым некоторые категории военнообязанных мужчин лишатся права на отсрочку от призыва на военную службу. Речь идет о десяти категориях граждан.

Об этом рассказал председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Отметим, речь идет о действующем законе № 3633-IX , который Верховная Рада Украины приняла еще в мае 2024 года.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Кто потеряет отсрочку в августе 2024 года — десять категорий

Напомним, мужчины призывают на военную службу с 25 лет и до 60 лет, если такие лица не имеют тяжелых болезней, бронирования или отсрочки.

Согласно украинскому законодательству, потерять отсрочку от мобилизации могут следующие категории мужчин:

Студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме. Студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование (например, если военнообязанный получает образовательную степень магистра, но уже имеет диплом магистра, то он подлежит мобилизации). Многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты отсрочку можно оформить). Родители-одиночки в случае, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание. Лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы. Некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других невоеннообязанных трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход). Лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны. Не полнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные). Лица, имеющие статус "ограниченно годный" — из-за отмены такой категории (если ВЛК признает мужчину пригодным). М ужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (согласно действующему закону, все медицинские заключения ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 года, надо подтвердить, пройдя повторный медосмотр).

Раньше мы писали, можно ли перенести мобилизацию по семейным обстоятельствам.

Напомним, мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Также мы информировали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.