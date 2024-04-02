Мобілізація у квітні 2024 — генерал ЗСУ відповів, які фахівці потрібні на фронті

Військовослужбовець ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, через повномасштабну агресію росії в Україні вже третій рік тривають загальна мобілізація та воєнний стан. У цей час призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки від 27 до 60 років. Водночас українська армія потребує фахівців конкретних спеціальностей, щоб підсилити фронт та знищити окупанта.

Які саме спеціалісти потрібні війську зараз найбільше, розповів начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник з позивним "Марсель" в інтерв'ю "Суспільне Харків".

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Генерал Сергій "Марсель" Мельник. Скриншот з відео на Youtube

За словами військового, першочергово мобілізація Україні потрібна для того, щоб забезпечити військові частини певними спеціалістами.

Він зазначив, що армія потребує:

штурмовиків;

фахівців з розміновування та мінування територій (фахівець інженерно-саперної справи);

снайперів;

водіїв;

інженерів;

медиків.

"Повинна прийти людина-фахівець саме на це місце. Ми проводимо пошук цих людей в цивільному житті, повинні їх також готувати, і за цими обліковими військовими спеціальностями повинні комплектувати ті військові частини, яким необхідний саме цей спеціаліст", — сказав Мельник.

Генерал також зауважив, що слід змінити підхід до мобілізації, і висловив сподівання, що в цьому допоможе новий закон, який вже скоро будуть розглядати депутати у другому читанні.

"Людина прийшла до армії й зрозуміла: я зайшов, я соціально захищений, не дай боже, якась ситуація зі мною — сім'я соціально захищена, він отримує кошти, він воює, він не озирається назад, він знає, що він повністю матеріально забезпечує свою родину, і країна потім має про нього попіклуватися. Ми без мобілізації не обійдемося, це вже навіки з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено", — резюмував Сергій Мельник.

Раніше ми повідомляли, хто буде мобілізований до лав ЗСУ першочергово у квітні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже у квітні.

Також ми інформували, скільки військових в Україні досі не були на фронті.