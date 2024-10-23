Мобилизация в Украине 2024 — нужно ли проходить ВВК при оформлении отсрочки

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Скриншот с видео на Youtube

Как известно, в Украине главным условием мобилизации является прохождение военно-врачебной комиссии, которая определяет пригодность лица к военной службе. Однако как быть, если военнообязанному мужчине необходимо оформить отсрочку. Нужно ли проходить ВВК до рассмотрения заявления или медкомиссия назначается уже после.

Ответил на эти вопросы адвокат Артем Бондарь в комментарии MC.today.

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По словам правозащитника, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 560, которое регулирует порядок призыва на военную службу, военнообязанные лица, подающие в ТЦК и СП заявление на отсрочку, не должны проходить ВВК.

Так, в пункте 63 данного постановления указано, что военнообязанные граждане Украины, обратившиеся в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе до принятия решения об отсрочке соответствующей комиссией.

Таким образом, ВВК гражданину необходимо проходить именно после рассмотрения заявления получения отсрочки, если есть соответствующее направление.

Впрочем, стоит учитывать один важный нюанс, отмечает адвокат, если лицо не стоит на военном учете, но хочет получить отсрочку, то прежде всего оно должно пройти все этапы процедуры взятия на учет, включая ВВК.

Ранее мы сообщали, как действовать, если ТЦК отказываются давать заключение ВВК.

Напомним, мы писали, когда ВВК может отправить на дообследование военнообязанного мужчину.

Также мы информировали, сколько действует решение ВВК во время военного положения и когда необходимо проходить повторное медобследование.