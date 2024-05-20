В Минобороны сообщили о планах добавить новую функцию в приложение "Резерв+"

Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации и стартовала работа приложения для военного учета "Резерв+". Министерство обороны Украины планирует добавить в сервис функции электронных направлений на ВВК.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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Направление на ВВК в Резерве+

Как отметила представитель Минобороны, дополнительную функцию планируют добавить в ближайших обновлениях приложения. Таким образом, не осуществляя визит в ТЦК и СП только для получения направления на ВВК, военнообязанный сможет получить его в приложении в удобном виде.

Как известно, после вступления в силу нового закона военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", должны будут повторно пройти ВВК для определения конкретного статуса "пригодный" или "непригодный".

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, вывод ВВК будет действителен в течение пяти лет, поэтому комиссию не нужно проходить ежегодно.

Также по состоянию на 20 мая уже более 260 тыс. мужчин обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+".

Кроме того, военнообязанные смогут сгенерировать QR-код после получения штрих-кода от ТЦК и СП, который можно будет носить с собой вместо военного билета.