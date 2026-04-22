Виключені з обліку: єдиною вимогою є встановлення "Резерв+"

Виключені з обліку: єдиною вимогою є встановлення "Резерв+"

Дата публікації: 22 квітня 2026 16:56
Застосунок "Резерв+" для громадянина на військовому обліку. Фото: Новини.LIVE

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, він втрачає усі зобов’язання перед ТЦК. Єдине, що йому потрібно буде зробити, це встановити застосунок "Резерв+". Та це потрібно перш за все самому громадянину, для контролю за внесенням даних про його невійськовозобов’язаність у реєстр "Оберіг".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і виключення з обліку

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Після 25 років настає мобілізаційний вік, коли громадянина можуть призвати до лав Збройних сил України.

Громадянина виключають з військового обліку після досягнення 60 років. Це вік закінчення процесу перебування військовозобов’язаної особи у запасі.

Разом з тим, виключити з військового обліку можуть і з інших причин. Наприклад, через стан здоров’я, який не дозволяє проходити військову службу.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку. Причиною виключення стало рішення військово-лікарської комісії, яка визнала його непридатним до військової служби.

Чоловік поцікавився, чи має якісь зобов’язання перед ТЦК у такій ситуації. Адвокат Андрій Карпенко запевнив: "Громадяни України, які раніше були виключені з військового обліку, не повинні поновлюватися, оновлювати військово-облікові документи чи проходити військово-лікарську комісію".

Втім, додав Карпенко, існує один аспект військового обліку, який потрібен перш за все самому громадянину. Юрист наголосив: "Єдине, що такі громадяни мають зробити, це встановити "Резерв+" і прослідкувати, щоб програма підтягнула актуальні дані про їхню невійськовозобов’язаність".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може виключений з обліку ТЦК громадянин вільно їздити Україною.

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи треба проходити щорічну ВЛК громадянам, виключеним з військового обліку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

військовий облік військова служба Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
