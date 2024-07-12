Мобилизация в Украине — кто потеряет отсрочку уже в июле 2024 года — две категории

Военнообязанный разговаривает с сотрудниками ТЦК. Скриншот с видео на Youtube

В Украине даже во время военного положения и всеобщей мобилизации законодательством предусмотрены категории военнообязанных граждан, получающих отсрочку от призыва. Однако при определенных обстоятельствах некоторым из них могут аннулировать право на освобождение от военной службы.

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В частности, уже в июле такое право могут потерять две категории. Об этом пишет портал Новини Pro.

Кому могут аннулировать отсрочку от мобилизации

Следует отметить, что полный перечень категорий военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, указан в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Также в документе отмечено, что отсрочка от призыва в ряды ВСУ предоставляется на срок действия его оснований. То есть если военнообязанный мужчина получил отсрочку в связи с содержанием троих детей младше 18 лет, то отсрочка аннулируется после того, как кто-то из этих детей достигает возраста совершеннолетия.

То же касается и студентов заведений высшего образования — их отсрочка заканчивается тогда, когда они полностью завершают обучение в ЗВО.

Таким образом, для этих двух категорий граждан аннулируется отсрочка от призыва:

родители, имеющие троих детей, один из которых достиг совершеннолетия; студенты, окончившие ЗВО.

Ранее мы писали, кого будут призывать в ВСУ с июля 2024 года в первую очередь.

Напомним, мы сообщали, кого не могут мобилизовать в ряды ВСУ без согласия.

Также мы информировали, какие две категории студентов имеют право на отсрочку.