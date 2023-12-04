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Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

4 декабря 2023 19:57
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Дмитрий Струк
Редактор
Две категории украинцев лишили права на отсрочку — кого касается
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период большинство военнообязанных мужчин подлежит призыву на военную службу. Однако есть отдельные категории, которые могут быть забронированы или иметь отсрочку. Недавно рассматривалась возможность предоставления отсрочки для двух категорий украинцев, однако предложение было отклонено.

Такую информацию подтвердили в Минэкономики по запросу специалистов сообщества разработчиков DOU (Developers of Ukraine).

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Так, отмечается, что еще в июне 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Минэкономики Украины может ввести отсрочку от мобилизации для двух категорий украинцев — предпринимателей (ФЛП) и гиг-специалистов (физическое лицо, по гиг-контракту является подрядчиком и/или исполнителем). Более того, тогда речь даже шла о некоторых наработках по этому поводу.

Однако в итоге правительство решило отклонить такие предложения, заявив, что бронировать от мобилизации своих работников могут только предприятия, организации, а также учреждения. Бронированию подлежат только специалисты в штате, то есть официально оформленные согласно КЗоТ.

"На сегодня Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины не поддержаны предложения, направленные на расширение категорий военнообязанных граждан Украины для получения ими отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и на военное время путем их бронирования", — говорится в заявлении Министерства экономики.

Раньше мы писали, кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, какие документы нужны военнообязанным мужчинам, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Также мы рассказывали, могут ли дать отсрочку от мобилизации при язве желудка.

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