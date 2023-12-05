Мобилизация в Украине — сколько мужчин нужно ВСУ в 2024 году

Призыв резервистов на военную службу. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

Как известно, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили в Украине до 14 февраля 2024 года. Следовательно, и в дальнейшем призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными. При этом в следующем году ВСУ нуждаются в немалом количестве новых бойцов, иначе шансы на победу уменьшаются.

Об этом заявил военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Telegraf.

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Так, по его словам, Украине пора изменить количественное соотношение тех, кто в тылу, и "тех, кто в пикселе". По его прогнозам, в ряды ВСУ необходимо привлечь, как минимум, полмиллиона человек в течение первого полугодия 2024 года.

Кроме того, как подчеркнул Дикий, украинская армия нуждается еще в миллионе людей "в реальном, а не виртуальном резерве".

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: Укринформ

"Я далек от эмоциональных выкриков "будут служить все!" — у нас реально нет такой потребности. Но потребность добавить в ряды ВСУ еще хотя бы полмиллиона человек в течение следующего года (желательно в течение первого полугодия) и иметь наготове в реальном, а не виртуальном резерве" еще до миллиона — это и необходимо, и абсолютно реально, и на самом деле эти цифры очень далеки от "служат все", — отметил ветеран.

По словам экс-командира "Айдара", без решения проблемы большой мобилизации шансы Украины на победу "крайне малы, если вообще сохраняются".

Он отметил, что хоть другие страны помогут нам техникой и оружием. Однако, к сожалению, людьми никто не поможет, поэтому украинцы должны осознавать, если сейчас не пойти защищать государство, то потом просто нечего будет защищать.

Дикий уточнил, что "тыловое общество" должно коренным образом изменить свое отношение к мобилизации и начать это измененное отношение демонстрировать.

"Есть вещи, которые не компенсируются ничем иным, чем просто количеством личного состава. Если же мы решим эту проблему, то это уже минимум половина победы, к тому же со второй половиной — железом, нам хоть как-то помогают союзники, хоть и самим есть что улучшить", — подчеркнул Дикий.

В то же время, по его словам, государство должно услышать советы граждан по поводу тех шагов, которые должны быть сделаны навстречу каждому мобилизованному.

"Ну и без жестких и непопулярных мер не обойтись, "закручивание гаек" также необходимо и оправдано", — добавил эксперт.

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Напомним, военный эксперт Михаил Самусь объяснил, как следует изменить мобилизацию в Украине.

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