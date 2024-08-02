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Електронний військовий квиток — чи вистачить його для вступу в університет

2 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вступ до вишу військовозобов'язаного - чи можливо використати електронний ВОД
Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Електронний військовий квиток є законним документом, його можна надавати під час вступу до вищих навчальних закладів. Але якщо дані у електронному документів не збігаються із інформацією у Єдиному держреєстрі, військовозобов’язаний абітурієнт має звернутися до ТЦК, де йому виправлять помилки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Електронний військовий квиток — чи законно це

Після змін у законодавстві військовозобов’язані громадяни мусять під час вступу до вищих навчальних закладів надавати, крім інших документів, ще і військово-обліковий документ (приписне посвідчення чи військовий квиток).

З 2024 року в Україні є законним документом електронний військовий квиток, який має однакову силу зі звичайним паперовим документом.

Що робити, якщо в електронному військовому квитку виявили помилки

Юрій Айвазян пояснив, чи має право абітурієнт вступати із електронним військовим квитком.

"Військово-обліковий документ в електронній формі для перевірки повинен надаватись до приймальної комісії в роздрукованому вигляді", — підкреслив юрист.

Він додав, що бувають ситуації, коли дані у електронному військовому квитку не збігаються із даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

У такій ситуації електронний військовий квиток вважається недійсним. "Громадяни повинні звернутись до відповідних ТЦК, де вони перебувають на обліку, для внесення змін або виправлення відомостей", — підкреслив адвокат.

Раніше ми писали, який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

Також ми інформували, чи можливо отримати відстрочку без військово-облікового документа. 

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