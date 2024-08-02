Вступление в вуз военнообязанного - возможно ли использовать электронный ВУД

Электронный военный билет — хватит ли его для поступления в университет
Электронный военный билет является законным документом, его можно предоставлять при поступлении в высшие учебные заведения. Но если данные в электронном документе не совпадают с информацией в Едином госреестре, военнообязанный абитуриент должен обратиться в ТЦК, где ему исправят ошибки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Электронный военный билет — законно ли это
После изменений в законодательстве военнообязанные граждане должны при поступлении в высшие учебные заведения предоставлять, кроме других документов, еще и военно-учетный документ (приписное удостоверение или военный билет).
С 2024 года в Украине законным документом является электронный военный билет, который имеет одинаковую силу с обычным бумажным документом.
Что делать, если в электронном военном билете обнаружили ошибки
Юрий Айвазян объяснил, вправе ли абитуриент поступать с электронным военным билетом.
"Военно-учетный документ в электронной форме для проверки должен предоставляться в приемную комиссию в распечатанном виде", — подчеркнул юрист.
Он добавил, что бывают ситуации, когда данные в электронном военном билете не совпадают с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
В такой ситуации электронный военный билет считается недействительным. "Граждане должны обратиться в соответствующие ТЦК, где они состоят на учете, для внесения изменений или исправления сведений", — подчеркнул адвокат.
Раньше мы писали, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.
Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.
Также мы информировали, можно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.
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