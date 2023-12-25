Генерал Марченко рассказал, какая ситуация с добровольцами в Украине

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Фото: Новинарня

Сейчас в Украине уже не осталось добровольцев, желающих вступить на службу в ряды Вооруженных сил Украины. Однако военное руководство надеется на сознание мужчин призывного возраста.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью DW.

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Есть ли еще добровольцы в Украине

По словам Марченко, в Украине уже нет добровольцев, которые по собственному желанию хотят защищать Украину. Однако он выразил надежду, что совместными усилиями с местными органами самоуправления, полицейскими и военными удастся исправить ситуацию и "донести до мужской половины Украины необходимую информацию".

"Если мы не дотянем эту войну, то вы понимаете, что другого шанса у нас уже не будет", — заявил генерал-майор.

Мобилизация в Украине — что нужно знать

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк положительно отреагировал на такую инициативу министра обороны, но должны быть определенные согласованные аспекты. Он заявляет, что дипведомство должно провести консультации с правительствами других стран, где находятся украинские мужчины относительно того, имеют ли они право на получение временного вида на жительство, определенные преференции и получение помощи.

Рустем Умеров также заявил, что Министерство обороны Украины работает над техническими решениями относительно того, чтобы военнообязанные мужчины получали уведомления о необходимости прийти в ТЦК в смартфоне.

Напомним, что украинское командование планирует мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Однако окончательное решение еще не принято, ведь это требует дополнительных финансов, в том числе 500 млрд грн, а у нашего государства сейчас нет таких средств.