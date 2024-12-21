Мобілізація в Україні — як роботодавцю анулювати бронь працівника

Анулювання броні працівника в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні певні підприємства, установи та організації мають право бронювати від мобілізації своїх працівників. Проте, трапляються обставини, через які бронь працівника необхідно анулювати.

Як це зробити роботодавцю, які є причини та нюанси, розповіла юристка Марія Михайленко (Демешко) в коментарі УНІАН.

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Які є підстави для анулювання броні від мобілізації

За словами правозахисниці, законом визначені такі підстави для анулювання броні:

термін дії бронювання від мобілізації минув;

підприємство, установа або організація втратили статус критично важливого;

підприємство, установу або організацію ліквідовано;

завершено обсяг виробництва товарів, які підприємство мало виробити для військових.

Чоловік перевіряє документи. Фото: freepik.com

Як анулювати бронь працівника, якщо він продовжує працювати

Спеціалістка пояснила, що анулювання бронювання здійснюється рішенням Міністерства економіки на підставі тих документів, які подають органи влади чи підприємства.

У випадку якщо особа працює на підприємстві, то відповідні документи до Міністерства економіки подає керівник підприємства. Він обов'язково має посилатися на конкретну підставу.

Як зняти бронь з працівника, який звільнився

Якщо працівник звільнився, то підприємство має подати відповідні документи до Міністерства економіки. За словами Марії Михайленко, після подачі документів бронювання буде анульовано упродовж п'ятиденного терміну.

Юристка додала, що підприємство має обов'язково вилучити у військовозобов'язаного витяг про бронювання та надіслати його у ТЦК та СП.

Крім того, на підприємстві ставлять відмітку у відомості видачі бланків спеціального військового обліку та надсилають дані у ТЦК, що у військовозобов'язаного анулювалася бронь.

Чоловік перевіряє документи. Фото: istockphoto.com

Як анулювати бронь звільненого працівника через "Дію"

Анулювати бронювання через дію може людина, яка на підприємстві уповноважена займатися питаннями бронювання. Вона має подати в "Дію" обґрунтовану заяву керівника про анулювання броні.

Експертка наголосила, що таку процедуру можна проводити не частіше, ніж раз на місяць. Потім документ підтягується, і бронювання анулюється.

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