Мобілізація в Україні 2024 — які помилки допускають підприємства при бронюванні працівників

Які помилки допускають підприємства при бронюванні працівників
В Україні було оновлено порядок бронювання працівників від мобілізації. Тому роботодавці можуть поставати перед певними труднощами та припускатися помилок при оформленні документів. Зокрема, найпоширенішими є некоректний вибір кандидатів або невідповідності в документах.
Які помилки найрозповсюдженіші та як їх можна уникнути, розповіла юристка Анна Мирошниченко на порталі Ligazakon.net.
Помилки, які найчастіше допускають підприємства при бронюванні працівників
1. Вибір кандидатів
Багато підприємств включають до списків осіб:
- які не є військовозобов'язаними;
- які не перебувають на військовому обліку;
- у яких відсутня відмітка про взяття на облік.
Правозахисниця радить не включати до списків на бронювання наступних осіб:
- не перебувають у трудових відносинах з підприємством;
- військовослужбовці;
- військовозобов'язані, які мають відстрочку або не підлягають мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- військовозобов'язані, не зареєстровані на військовому обліку (особи, що досягли граничного віку, або визнані непридатними за станом здоров'я);
- працівники, чия військово-облікова спеціальність є дефіцитною для ЗСУ.
2. Документи, що подаються для бронювання
За словами Мирошниченко, перелік необхідних документів для бронювання включає:
- список працівників, яких підприємство бажає забронювати;
- довідка про кількість військовозобов'язаних;
- обґрунтування, яке змінюється залежно від типу підприємства, що бронює працівників. У цьому документі повинно бути підтверджено, що роботодавець відповідає критеріям для бронювання працівників, а також, що дані про військовозобов'язаних у списку відповідають їхнім військово-обліковим документам.
Типові помилки:
- неправильність написання прізвищ працівників;
- неточне зазначення назви ТЦК, в якому працівники перебувають на обліку;
- відсутність у списках інформації про військове звання або військово-облікову спеціальність працівників;
- відсутність в обґрунтуванні інформації, що облікові дані військовозобов'язаних, вказані у списку, співпадають з їхніми військово-обліковими документами;
- відсутність кваліфікованого електронного підпису при поданні документів в електронній формі.
Юристка наголошує, що особливо уважними треба бути при зазначенні ТЦК, оскільки після реорганізації військкоматів у нові ТЦК багато працівників, які раніше перебували на обліку у військкоматах, тепер мають облік у цих нових структурах. У такому випадку, якщо роботодавець вказує застарілу назву військкомату, це може спричинити відмову в розгляді документів.
3. Велика кількість працівників, поданих на бронювання
Відповідно до загального правила, кількість військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані, має становити 50 % від загальної кількості військовозобов'язаних підприємства на момент подання списку.
Однак, у разі наявності обґрунтованої потреби, ця кількість може бути збільшена.
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