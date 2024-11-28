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Які помилки допускають підприємства при бронюванні працівників

28 листопада 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які помилки допускають підприємства при бронюванні працівників
Подання списків працівників на бронювання. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні було оновлено порядок бронювання працівників від мобілізації. Тому роботодавці можуть поставати перед певними труднощами та припускатися помилок при оформленні документів. Зокрема, найпоширенішими є некоректний вибір кандидатів або невідповідності в документах. 

Які помилки найрозповсюдженіші та як їх можна уникнути, розповіла юристка Анна Мирошниченко на порталі Ligazakon.net.

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Помилки, які найчастіше допускають підприємства при бронюванні працівників

1. Вибір кандидатів

Багато підприємств включають до списків осіб:

  • які не є військовозобов'язаними;
  • які не перебувають на військовому обліку;
  • у яких відсутня відмітка про взяття на облік. 

Правозахисниця радить не включати до списків на бронювання наступних осіб: 

  • не перебувають у трудових відносинах з підприємством;
  • військовослужбовці;
  • військовозобов'язані, які мають відстрочку або не підлягають мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"; 
  • військовозобов'язані, не зареєстровані на військовому обліку (особи, що досягли граничного віку, або визнані непридатними за станом здоров'я);
  • працівники, чия військово-облікова спеціальність є дефіцитною для ЗСУ. 

 

Помилки, які найчастіше допускають підприємства при бронюванні працівників
Документи для бронювання працівників. Фото: depositphotos.com

2. Документи, що подаються для бронювання 

За словами Мирошниченко, перелік необхідних документів для бронювання включає: 

  • список працівників, яких підприємство бажає забронювати; 
  • довідка про кількість військовозобов'язаних; 
  • обґрунтування, яке змінюється залежно від типу підприємства, що бронює працівників. У цьому документі повинно бути підтверджено, що роботодавець відповідає критеріям для бронювання працівників, а також, що дані про військовозобов'язаних у списку відповідають їхнім військово-обліковим документам. 

Типові помилки: 

  • неправильність написання прізвищ працівників;
  • неточне зазначення назви ТЦК, в якому працівники перебувають на обліку;
  • відсутність у списках інформації про військове звання або військово-облікову спеціальність працівників;
  • відсутність в обґрунтуванні інформації, що облікові дані військовозобов'язаних, вказані у списку, співпадають з їхніми військово-обліковими документами;
  • відсутність кваліфікованого електронного підпису при поданні документів в електронній формі. 

Юристка наголошує, що особливо уважними треба бути при зазначенні ТЦК, оскільки після реорганізації військкоматів у нові ТЦК багато працівників, які раніше перебували на обліку у військкоматах, тепер мають облік у цих нових структурах. У такому випадку, якщо роботодавець вказує застарілу назву військкомату, це може спричинити відмову в розгляді документів.  

3. Велика кількість працівників, поданих на бронювання 

Відповідно до загального правила, кількість військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані, має становити 50 % від загальної кількості військовозобов'язаних підприємства на момент подання списку. 

Однак, у разі наявності обґрунтованої потреби, ця кількість може бути збільшена. 

Раніше ми повідомляли, кому з чоловіків можуть відмовити у бронюванні та чому. 

Нагадаємо, ми писали, які нові правила бронювання мають запрацювати вже з 1 грудня 2024 року. 

Також ми інформували, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у "Резерв+".

мобілізація бронювання підприємства військовозобов'язані помилки

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