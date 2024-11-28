Мобілізація в Україні 2024 — які помилки допускають підприємства при бронюванні працівників

Подання списків працівників на бронювання. Колаж: Новини.LIVE

В Україні було оновлено порядок бронювання працівників від мобілізації. Тому роботодавці можуть поставати перед певними труднощами та припускатися помилок при оформленні документів. Зокрема, найпоширенішими є некоректний вибір кандидатів або невідповідності в документах.

Які помилки найрозповсюдженіші та як їх можна уникнути, розповіла юристка Анна Мирошниченко на порталі Ligazakon.net.

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Помилки, які найчастіше допускають підприємства при бронюванні працівників

1. Вибір кандидатів

Багато підприємств включають до списків осіб:

які не є військовозобов'язаними;

які не перебувають на військовому обліку;

у яких відсутня відмітка про взяття на облік.

Правозахисниця радить не включати до списків на бронювання наступних осіб:

не перебувають у трудових відносинах з підприємством;

військовослужбовці;

військовозобов'язані, які мають відстрочку або не підлягають мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

військовозобов'язані, не зареєстровані на військовому обліку (особи, що досягли граничного віку, або визнані непридатними за станом здоров'я);

працівники, чия військово-облікова спеціальність є дефіцитною для ЗСУ.

Документи для бронювання працівників. Фото: depositphotos.com

2. Документи, що подаються для бронювання

За словами Мирошниченко, перелік необхідних документів для бронювання включає:

список працівників, яких підприємство бажає забронювати;

довідка про кількість військовозобов'язаних;

обґрунтування, яке змінюється залежно від типу підприємства, що бронює працівників. У цьому документі повинно бути підтверджено, що роботодавець відповідає критеріям для бронювання працівників, а також, що дані про військовозобов'язаних у списку відповідають їхнім військово-обліковим документам.

Типові помилки:

неправильність написання прізвищ працівників;

неточне зазначення назви ТЦК, в якому працівники перебувають на обліку;

відсутність у списках інформації про військове звання або військово-облікову спеціальність працівників;

відсутність в обґрунтуванні інформації, що облікові дані військовозобов'язаних, вказані у списку, співпадають з їхніми військово-обліковими документами;

відсутність кваліфікованого електронного підпису при поданні документів в електронній формі.

Юристка наголошує, що особливо уважними треба бути при зазначенні ТЦК, оскільки після реорганізації військкоматів у нові ТЦК багато працівників, які раніше перебували на обліку у військкоматах, тепер мають облік у цих нових структурах. У такому випадку, якщо роботодавець вказує застарілу назву військкомату, це може спричинити відмову в розгляді документів.

3. Велика кількість працівників, поданих на бронювання

Відповідно до загального правила, кількість військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані, має становити 50 % від загальної кількості військовозобов'язаних підприємства на момент подання списку.

Однак, у разі наявності обґрунтованої потреби, ця кількість може бути збільшена.

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