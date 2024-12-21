Мобилизация в Украине — как работодателю аннулировать бронь работника

Аннулирование брони работника в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать от мобилизации своих работников. Однако случаются обстоятельства, по которым бронь работника необходимо аннулировать.

Как это сделать работодателю, какие есть причины и нюансы, рассказала юрист Мария Михайленко (Демешко) в комментарии УНИАН.

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Какие есть основания для аннулирования брони от мобилизации

По словам правозащитницы, законом определены следующие основания для аннулирования брони:

срок действия бронирования от мобилизации истек;

предприятие, учреждение или организация утратили статус критически важного;

предприятие, учреждение или организацию ликвидировано;

завершен объем производства товаров, которые предприятие должно было произвести для военных.

Человек проверяет документы. Фото: freepik.com

Как аннулировать бронь работника, если он продолжает работать

Специалистка пояснила, что аннулирование бронирования осуществляется решением Министерства экономики на основании документов, которые представляют органы власти или предприятия.

В случае если лицо работает на предприятии, то соответствующие документы в Министерство экономики представляет руководитель предприятия. Он обязательно должен ссылаться на конкретное основание.

Как снять бронь с уволившегося работника

Если работник уволился, то предприятие должно подать соответствующие документы в Министерство экономики. По словам Марии Михайленко, после подачи документов бронирование будет аннулировано в течение пятидневного срока.

Юрист добавила, что предприятие должно обязательно изъять у военнообязанного выписку о бронировании и отправить ее в ТЦК и СП.

Кроме того, на предприятии ставят отметку в ведомости выдачи бланков специального военного учета и посылают данные в ТЦК, что у военнообязанного аннулировалась бронь.

Человек проверяет документы. Фото: istockphoto.com

Как аннулировать бронь уволенного работника через "Дія"

Аннулировать бронирование через "Дія" может человек, уполномоченный на предприятии заниматься вопросами бронирования. Он должен подать в "Дія" обоснованное заявление руководителя об аннулировании брони.

Эксперт подчеркнула, что такую процедуру можно проводить не чаще, чем раз в месяц. Затем документ подтягивается, и бронирование аннулируется.

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