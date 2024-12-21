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Как аннулировать бронь работника — юрист назвала причины и нюансы

21 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — как работодателю аннулировать бронь работника
Аннулирование брони работника в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать от мобилизации своих работников. Однако случаются обстоятельства, по которым бронь работника необходимо аннулировать.

Как это сделать работодателю, какие есть причины и нюансы, рассказала юрист Мария Михайленко (Демешко) в комментарии УНИАН.

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Какие есть основания для аннулирования брони от мобилизации

По словам правозащитницы, законом определены следующие основания для аннулирования брони:

  • срок действия бронирования от мобилизации истек;
  • предприятие, учреждение или организация утратили статус критически важного;
  • предприятие, учреждение или организацию ликвидировано;
  • завершен объем производства товаров, которые предприятие должно было произвести для военных.

 

Каковы основания для аннулирования брони от мобилизации
Человек проверяет документы. Фото: freepik.com

Как аннулировать бронь работника, если он продолжает работать

Специалистка пояснила, что аннулирование бронирования осуществляется решением Министерства экономики на основании документов, которые представляют органы власти или предприятия.

В случае если лицо работает на предприятии, то соответствующие документы в Министерство экономики представляет руководитель предприятия. Он обязательно должен ссылаться на конкретное основание.

Как снять бронь с уволившегося работника

Если работник уволился, то предприятие должно подать соответствующие документы в Министерство экономики. По словам Марии Михайленко, после подачи документов бронирование будет аннулировано в течение пятидневного срока.

Юрист добавила, что предприятие должно обязательно изъять у военнообязанного выписку о бронировании и отправить ее в ТЦК и СП.

Кроме того, на предприятии ставят отметку в ведомости выдачи бланков специального военного учета и посылают данные в ТЦК, что у военнообязанного аннулировалась бронь.

 

Как снять бронь с уволившегося работника
Человек проверяет документы. Фото: istockphoto.com

Как аннулировать бронь уволенного работника через "Дія"

Аннулировать бронирование через "Дія" может человек, уполномоченный на предприятии заниматься вопросами бронирования. Он должен подать в "Дія" обоснованное заявление руководителя об аннулировании брони.

Эксперт подчеркнула, что такую процедуру можно проводить не чаще, чем раз в месяц. Затем документ подтягивается, и бронирование аннулируется.

Ранее мы сообщали, должен ли работодатель следить за военным учетом работников.

Напомним, мы писали, какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников.

Также мы информировали, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".

военный учет мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные работодатели

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