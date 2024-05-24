Мобилизация в Украине — как получить отсрочку отцу ребенка с редкой болезнью

Как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку — важные документы
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются из-за вооруженной агрессии россии, которая длится третий год. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Среди них родители, воспитывающие ребенка с тяжелой или редкой болезнью.
Как таким мужчинам доказать свое право на отсрочку и что необходимо знать, рассказали адвокаты Ирина и Владислав Леоновы на портале b2bconsult.
Так, согласно абзацу 7 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизации не подлежат родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, имеющего:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания;
- детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
- острые или хронические заболевания почек IV степени;
- тяжелые травмы;
- болезни, требующие трансплантации органа;
- болезни, требующие паллиативной помощи.
Эти состояния должны быть подтверждены документом, выданным врачебно-консультативной комиссией здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.
Леоновы объяснили, что для подтверждения права на получение отсрочки по указанному основанию необходимо иметь следующие документы:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о заболевании ребенка по форме первичной учетной документации № 080-3/о;
- справка о получении государственной помощи на ребенка, выданная структурным подразделением по социальной защите населения;
- документы о совместном проживании.
Ранее мы писали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли право он на отсрочку.
Напомним, мы сообщали, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации.
Также мы информировали, кто лишится права на отсрочку с 18 мая.
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