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Как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку — важные документы

24 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как получить отсрочку отцу ребенка с редкой болезнью
Отец с ребенком на руках. Фото: rawpixel.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются из-за вооруженной агрессии россии, которая длится третий год. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Среди них родители, воспитывающие ребенка с тяжелой или редкой болезнью.

Как таким мужчинам доказать свое право на отсрочку и что необходимо знать, рассказали адвокаты Ирина и Владислав Леоновы на портале b2bconsult.

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Так, согласно абзацу 7 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизации не подлежат родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, имеющего:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические, онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • острые или хронические заболевания почек IV степени;
  • тяжелые травмы;
  • болезни, требующие трансплантации органа;
  • болезни, требующие паллиативной помощи.

Эти состояния должны быть подтверждены документом, выданным врачебно-консультативной комиссией здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Леоновы объяснили, что для подтверждения права на получение отсрочки по указанному основанию необходимо иметь следующие документы:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о заболевании ребенка по форме первичной учетной документации № 080-3/о;
  • справка о получении государственной помощи на ребенка, выданная структурным подразделением по социальной защите населения;
  • документы о совместном проживании.

 

Ранее мы писали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли право он на отсрочку.

Напомним, мы сообщали, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, кто лишится права на отсрочку с 18 мая.

война
дети
здоровье
мобилизация
отсрочка
военнообязанные

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