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Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

4 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у грудні 2024 — як виїхати з України чоловіку з III групою інвалідності
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте законом передбачені винятки для певних категорій громадян, зокрема для чоловіків з інвалідністю. Щоб виїхати з країни, їм необхідно дотримуватися встановлених правил та мати перелік важливих документів. 

Про це повідомила юристка Надія Грищенко у коментарі для "Факти ICTV". Вона пояснила нюанси виїзду за кордон для чоловіків з третьою групою інвалідності. 

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Як наголосила правозахисниця, відповідно до пункту 21 Правил перетину кордону, чоловіки з інвалідністю І, II або III групи мають право виїжджати за межі країни під час воєнного стану.

Проте, для цього їм необхідно обов'язково підтвердити свій статус відповідними документами:

  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України;
  • довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Важливо: довідку МСЕК як підставу для підтвердження інвалідності для виїзду за кордон скасували.

У чоловіка з інвалідністю прикордонники також можуть попросити пред'явити:

  • документ, який свідчить про виключення з військового обліку;
  • висновок військово-лікарської комісії;
  • військово-обліковий документ з відповідною відміткою. 

 

Мобілізація у грудні 2024 — як виїхати з України чоловіку з III групою інвалідності
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Надія Грищенко підкреслила, що навіть якщо всі необхідні папери зібрані, остаточне рішення про можливість виїзду приймають співробітники Державної прикордонної служби України. Вони ретельно перевіряють документи та враховують усі обставини конкретного випадку.

"Тому прикордонники можуть не пропустити чоловіка за певних причин, навіть якщо він має усі документи", — зауважила правознавиця.

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли чоловікам із дозволом можуть заборонити виїзд з України.

Також ми інформували, хто зі студентів-чоловіків може виїхати з України та за яких умов.

закон Україна мобілізація особа з інвалідністю виїзд за кордон

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