Мобилизация в декабре 2024 — как выехать из Украины мужчине с III группой инвалидности

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако законом предусмотрены исключения для определенных категорий граждан, в частности для мужчин с инвалидностью. Чтобы выехать из страны, им необходимо соблюдать установленные правила и иметь перечень важных документов.

Об этом сообщила юрист Надежда Грищенко в комментарии для "Факти ICTV". Она объяснила нюансы выезда за границу для мужчин с третьей группой инвалидности.

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Как отметила правозащитница, согласно пункту 21 Правил пересечения границы мужчины с инвалидностью I, II или III группы имеют право выезжать за пределы страны во время военного положения.

Однако для этого им необходимо обязательно подтвердить свой статус соответствующими документами:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Важно: справка МСЭК как основание для подтверждения инвалидности для выезда за границу была отменена.

У мужчины с инвалидностью пограничники также могут попросить предъявить:

документ, свидетельствующий об исключении из военного учета;

заключение военно-врачебной комиссии;

военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Надежда Грищенко подчеркнула, что даже если все необходимые бумаги собраны, окончательное решение о возможности выезда принимается сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Они тщательно проверяют документы и учитывают все обстоятельства конкретного случая.

"Поэтому пограничники могут не пропустить мужчину по определенным причинам, даже если у него есть все документы", — отметила правовед.

Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.

Напомним, мы сообщали, когда мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины.

Также мы информировали, кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и при каких условиях.