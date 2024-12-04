Мобилизация в декабре 2024 — как выехать из Украины мужчине с III группой инвалидности

Как мужчине с третьей группой инвалидности выехать из Украины
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако законом предусмотрены исключения для определенных категорий граждан, в частности для мужчин с инвалидностью. Чтобы выехать из страны, им необходимо соблюдать установленные правила и иметь перечень важных документов.
Об этом сообщила юрист Надежда Грищенко в комментарии для "Факти ICTV". Она объяснила нюансы выезда за границу для мужчин с третьей группой инвалидности.
Как отметила правозащитница, согласно пункту 21 Правил пересечения границы мужчины с инвалидностью I, II или III группы имеют право выезжать за пределы страны во время военного положения.
Однако для этого им необходимо обязательно подтвердить свой статус соответствующими документами:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Важно: справка МСЭК как основание для подтверждения инвалидности для выезда за границу была отменена.
У мужчины с инвалидностью пограничники также могут попросить предъявить:
- документ, свидетельствующий об исключении из военного учета;
- заключение военно-врачебной комиссии;
- военно-учетный документ с соответствующей отметкой.
Надежда Грищенко подчеркнула, что даже если все необходимые бумаги собраны, окончательное решение о возможности выезда принимается сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Они тщательно проверяют документы и учитывают все обстоятельства конкретного случая.
"Поэтому пограничники могут не пропустить мужчину по определенным причинам, даже если у него есть все документы", — отметила правовед.
Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.
Напомним, мы сообщали, когда мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины.
Также мы информировали, кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и при каких условиях.
Читайте Новини.LIVE!