Что делать, если в Резерв+ нет информации об имеющейся отсрочке — разъяснение

Приложение Резерв+ в телефоне. Фото: РБК-Украина

В Украине военнообязанные мужчины, официально оформившие отсрочку от мобилизации, получают соответствующую справку, что освобождены от военной службы на определенный период. Сведения об этом должны содержаться в электронном кабинете призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+. Однако бывают случаи, когда информация в приложении отсутствует.

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Почему так может произойти и как в таком случае поступить, объяснила адвокат Дарья Тарасенко в Telegram.

Так, по словам правоведа, если в Резерв+ отсутствуют данные об имеющейся отсрочке, это нарушение со стороны ТЦК и СП.

Дело в том, что после предоставления военнообязанному отсрочки сотрудники территориального центра должны внести в реестр соответствующую информацию. Если этого не произошло, необходимо действовать следующим образом:

Лично посетить ТЦК и СП или направить заявление с требованием внести информацию в реестр. Обратиться к адвокату для подачи адвокатского запроса в ТЦК и СП о причинах невнесения информации об отсрочке в реестр.

Дарья Тарасенко подчеркнула, что наличие отсрочки от мобилизации будет непросто подтвердить, если отсутствуют записи в реестре.

Ранее мы писали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.

Напомним, мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Также мы информировали, кого будут в первую очередь мобилизовать в Вооруженные силы Украины с августа 2024 года.