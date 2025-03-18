Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як дізнатися, чому вас розшукують ТЦК — юрист дав пораду arrow

Як дізнатися, чому вас розшукують ТЦК — юрист дав пораду

18 березня 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — як дізнатися, чому ви потрапили у розшук ТЦК
Чоловік у розшуку в ТЦК. Фото: Ярослав Станчак
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які порушили правила військового обліку, можуть потрапити у розшук ТЦК та СП. Однак доволі часто громадяни можуть не знати причин, за яких їх розшукують. 

Як дізнатися, чому ви потрапили у розшук ТЦК, пояснив юрист Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Так, за словами правознавця, якщо виникла така ситуація, необхідно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП. Зокрема, до територіального центру можна направити заяву із проханням надати відповідь щодо підстави подання у розшук.

Юрист зазначив, що є два способи подати заяву: 

  1. Особисто.
  2. Через адвоката, який підготує та подасть заяву від вашого імені.

Варто зауважити, якщо подаєте заяву особисто, необхідно знати, що обов'язково слід вказувати. Перш за все, це персональні дані та суть самої справи — надати інформацію про причини оголошення у розшук.

 

Раніше ми писали, за яких підстав ТЦК можуть оголосити у розшук.

Нагадаємо, ми розповідали, хто має право зняти з розшуку військовозобов'язаного чоловіка.

Також ми інформували, коли можуть подвоїти штраф від ТЦК та як цього уникнути. 

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук заява
Реклама
Реклама
Реклама