Мобілізація в Україні 2025 — як дізнатися, чому ви потрапили у розшук ТЦК

Чоловік у розшуку в ТЦК. Фото: Ярослав Станчак

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які порушили правила військового обліку, можуть потрапити у розшук ТЦК та СП. Однак доволі часто громадяни можуть не знати причин, за яких їх розшукують.

Як дізнатися, чому ви потрапили у розшук ТЦК, пояснив юрист Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Так, за словами правознавця, якщо виникла така ситуація, необхідно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП. Зокрема, до територіального центру можна направити заяву із проханням надати відповідь щодо підстави подання у розшук.

Юрист зазначив, що є два способи подати заяву:

Особисто. Через адвоката, який підготує та подасть заяву від вашого імені.

Варто зауважити, якщо подаєте заяву особисто, необхідно знати, що обов'язково слід вказувати. Перш за все, це персональні дані та суть самої справи — надати інформацію про причини оголошення у розшук.

Раніше ми писали, за яких підстав ТЦК можуть оголосити у розшук.

Нагадаємо, ми розповідали, хто має право зняти з розшуку військовозобов'язаного чоловіка.

Також ми інформували, коли можуть подвоїти штраф від ТЦК та як цього уникнути.