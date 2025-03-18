Мобилизация в Украине 2025 — как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК

Мужчина в розыске в ТЦК. Фото: Ярослав Станчак

В Украине военнообязанные мужчины, которые нарушили правила военного учета, могут попасть в розыск ТЦК и СП. Однако довольно часто граждане могут не знать причин, по которым их разыскивают.

Как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК, объяснил юрист Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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Так, по словам правоведа, если возникла такая ситуация, необходимо обращаться непосредственно в ТЦК и СП. В частности, в территориальный центр можно направить заявление с просьбой предоставить ответ об основании подачи в розыск.

Юрист отметил, что есть два способа подать заявление:

Лично. Через адвоката, который подготовит и подаст заявление от вашего имени.

Стоит заметить, если подаете заявление лично, необходимо знать, что обязательно следует указывать. Прежде всего, это персональные данные и суть самого дела — предоставить информацию о причинах объявления в розыск.

Ранее мы писали, по каким основаниям ТЦК могут объявить в розыск.

Напомним, мы рассказывали, кто имеет право снять с розыска военнообязанного мужчину.

Также мы информировали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.