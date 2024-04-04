Сколько будет продолжаться обучение мобилизованных перед отправкой на фронт в 2024 году

47-я отдельная механизированная бригада. Фото: 47 бригада "Магура"/Telegram

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. При этом все мобилизованные обязательно проходят подготовку в учебных воинских частях или центрах, прежде чем отправиться на фронт защищать страну от российских оккупантов.

Сколько длится обучение мобилизованных украинцев, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо, пишет 24 Канал.

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Подполковник Владимир Фитьо. Скриншот с видео на Youtube

Так, по его словам, граждане должны отдавать себе отчет, что визит в ТЦК и СП не означает мгновенной мобилизации и тем более отправления на фронт.

"Человек предоставляет свои учетные данные, и если по состоянию здоровья и его специальности на данный момент он нужен, то его могут мобилизовать по формируемому направлению. Что касается учетных специальностей, это зависит от потребностей, которые на данный момент есть", — объяснил Фитьо.

Прежде чем попасть в зону боевых действий, человек обязательно должен пройти обучение, которое длится от одного до трех месяцев.

"Простейшее обучение — это военно-учетная специальность стрелок — длится от одного месяца. Если военно-учетная специальность сложнее, например, оператор дронов, наводчик-артиллерист и еще ряд профессий, то обучение длится дольше — месяц, два, три, согласно программе", — рассказал военный.

Подготовка мобилизованных в учебном центре. Фото: АрмияInform

Следует отметить, что ранее заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак заявлял, что срок подготовки мобилизованных военных-десантников составляет один-два месяца.

Также добавим, что главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский в интервью журналистам заявил, что попасть на фронт без подготовки могут люди, у которых уже есть боевой опыт. Но это случается "за очень специальными исключениями".

Все же большинство прибывают в учебные воинские части и центры.

"Количество проходящих такое обучение людей на февраль текущего года составило 84% от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", — сообщил Александр Сырский.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский. Фото: Yuriy Mate/Global Images Украина

Ранее мы сообщали, военнообязанные каких специальностей нужны на фронте больше всего.

Напомним, мы писали, кто будет мобилизован в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2024 года.

Также мы информировали, сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте.