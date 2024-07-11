Мобилизация в Украине — какое наказание ждет, если не носить военный билет

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

В связи с полномасштабной войной, начатой страной-оккупантом россией, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязали носить с собой военно-учетный документ, которым в частности является военный билет. Его необходимо предъявлять по требованию представителя ТЦК или Нацполиции. А в случае отсутствия документа такое лицо ждет наказание.

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Как именно будут наказывать военнообязанных мужчин, которые не носят с собой военный билет, рассказала юрист Александра Капитула в комментарии РБК-Украина.

Какие документы необходимо носить с собой военнообязанным мужчинам

Как сообщила правозащитница, с 18 мая 2024 года была установлена новая форма военно-учетного документа, общая для всех категорий граждан: призывников, военнообязанных и резервистов.

Следовательно, с собой обязательно необходимо носить военно-учетный документ нового образца в письменной или электронной форме. Для установления личности уполномоченные лица обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины).

Юрист заметила, если у лица есть военно-учетный документ старого образца, но данные в нем изменять не нужно, новый военно-учетный документ получать также необязательно.

Также она добавила, что в Резерв+ появился QR-код, который уполномоченные лица могут просканировать и проверить силу электронного военно-учетного документа.

ТЦК и полиция проверяют военно-учетные документы у мужчины. Фото: Sergei SUPINSKY

Как будут наказывать мужчин за отсутствие военно-учетного документа

По словам Александры Капитулы, отсутствие военно-учетного документа или отказ предъявлять его уполномоченным лицам считается нарушением закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Нарушение в особый период влечет наложение штрафа в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн.

Кроме того, лицу могут выписать повестку для уточнения данных, по которой он будет обязан явиться в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, если не обновить военный билет.

Напомним, мы сообщали, является ли в Украине действительным военный билет советского образца.

Также мы информировали, что у водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре.