Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военного билета arrow

Как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военного билета

11 июля 2024 07:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какое наказание ждет, если не носить военный билет
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В связи с полномасштабной войной, начатой страной-оккупантом россией, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязали носить с собой военно-учетный документ, которым в частности является военный билет. Его необходимо предъявлять по требованию представителя ТЦК или Нацполиции. А в случае отсутствия документа такое лицо ждет наказание.

Читайте также:

Как именно будут наказывать военнообязанных мужчин, которые не носят с собой военный билет, рассказала юрист Александра Капитула в комментарии РБК-Украина.

Какие документы необходимо носить с собой военнообязанным мужчинам

Как сообщила правозащитница, с 18 мая 2024 года была установлена новая форма военно-учетного документа, общая для всех категорий граждан: призывников, военнообязанных и резервистов.

Следовательно, с собой обязательно необходимо носить военно-учетный документ нового образца в письменной или электронной форме. Для установления личности уполномоченные лица обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины).

Юрист заметила, если у лица есть военно-учетный документ старого образца, но данные в нем изменять не нужно, новый военно-учетный документ получать также необязательно.

Также она добавила, что в Резерв+ появился QR-код, который уполномоченные лица могут просканировать и проверить силу электронного военно-учетного документа.

 

Какие документы необходимо носить с собой военнообязанным мужчинам
ТЦК и полиция проверяют военно-учетные документы у мужчины. Фото: Sergei SUPINSKY

Как будут наказывать мужчин за отсутствие военно-учетного документа

По словам Александры Капитулы, отсутствие военно-учетного документа или отказ предъявлять его уполномоченным лицам считается нарушением закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Нарушение в особый период влечет наложение штрафа в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн.

Кроме того, лицу могут выписать повестку для уточнения данных, по которой он будет обязан явиться в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, если не обновить военный билет.

Напомним, мы сообщали, является ли в Украине действительным военный билет советского образца.

Также мы информировали, что у водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре.

штрафы мобилизация военный билет ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев