Мобилизация в октябре 2024 — как украинцам оформить отсрочку

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Чтобы реализовать это право, его необходимо правильно оформить. Для этого лица должны подать заявление в ТЦК и СП вместе с документами, подтверждающими основания для освобождения от призыва.

Как происходит процесс оформления отсрочки от мобилизации, объясняем далее в материале Новини.LIVE.

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Так, следует напомнить, что категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". При оформлении отсрочки военнообязанные должны будут опираться именно на основание указанное в данной статье.

Как получить отсрочку — алгоритм действий

Алгоритм действий по получению отсрочки следующий:

1. Записаться на прием в ТЦК

Есть возможность записаться на прием в ТЦК и СП онлайн с помощью сайта Министерства обороны Украины. Сервис был запущен 18 мая, он уже доступен во всех ТЦК Украины.

2. Заявление на отсрочку

Согласно действующему законодательству, военнообязанное лицо должно лично явиться в ТЦК и СП по месту военного учета или призыва и подать заявление, образец которого находится в постановлении Кабинета министров Украины №560 (приложение 4).

Вышеуказанное заявление должно содержать следующие основные элементы:

Название органа (указать, в какой ТЦК и СП подается заявление). Личные данные (ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона). Основной текст заявления. Дата и подпись. Список документов, которые вы добавляете.

Образец заявления на отсрочку. Фото: zakon.rada.gov.ua

3. Собрать и предоставить полный пакет документов

Военнообязанному следует подготовить оригиналы и копии (заверенные нотариально) документов, подтверждающих право на отсрочку (приложение 5 Постановления КМУ №560 от 16.05.2024 г.). Пакет документов зависит от основания отсрочки.

На каждом листе копий должно быть написано лично военнообязанным: "согласно оригиналу", ваша фамилия, имя и отчество, подпись и дата (подача заявления).

К документам (не зависимо от отсрочки) прилагаются копии паспорта, идентификационного кода и военно-учетного документа. Пакет документов занести в определенный кабинет.

5. Зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП

Подготовив заявление и документы и придя в ТЦК, вам нужно иметь при себе второй экземпляр этого заявления. Именно на нем должны поставить штамп с входным номером и датой подачи заявления.

Если вам на экземпляре отказываются ставить штамп о принятии, то объяснить работнику ТЦК, что вы будете вынуждены пойти к комиссару и будете жаловаться на действия лица, отказывающегося от регистрации заявления и предоставления отметки о принятии заявления. Если этот аргумент не произойдет, после устного обращения к комиссару можно звонить по телефону на горячую линию Минобороны.

Военнообязанные оформляют отсрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

4. Ждать решения комиссии

Вывод о предоставлении отсрочки военнообязанный должен ждать в течение 7 дней (в телефонном режиме, посредством электронной почты или обычной почты). Комиссия заседает каждую пятницу. Семидневный срок может быть увеличен в случае, если комиссия будет посылать запросы в органы госвласти для подтверждения права на отсрочку.

Если вам не позвонили по телефону в течение двух недель — самостоятельно прибыть в ТЦК и СП для получения письменного решения о предоставлении отсрочки (справка или заключение комиссии, почему не предоставлена отсрочка).

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7 Постановления КМУ №560.

В случае положительного решения комиссии прибыть в ТЦК и СП для получения справки о праве на отсрочку.

5. Справка об отсрочке

После получения отсрочки сведения о ней вносятся в дело военнообязанного и могут вноситься в военно-учетный документ.

Подтверждением предоставленной отсрочки является справка, выдаваемая по форме, указанной в приложении 6 Постановления КМУ №560. В Справке указывают дату и номер военно-учетного документа и дату и серию (номер) документа, удостоверяющего личность. При предъявлении этих документов справка действительна. Именно этот документ предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Важно: отсрочка предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины. То есть 90 календарных дней.

Важные нюансы

Помимо вышеперечисленных действий военнообязанному необходимо будет обновить свои военно-учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию, если раньше он этого не делал.

Проходить ВВК следует только тогда, когда заявление с документами было зарегистрировано. Только после этого, если документы надлежащие, можно получить отсрочку от призыва.

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