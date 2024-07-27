Мобілізація в Україні — чи реально змінити ВОС у військовому квитку

Зміна ВОС у військовому квитку — адвокат відповів чи це можливо
В Україні кожна військовозобов'язана особа має військово-обліковий документ. Зокрема таким є військовий квиток, який видається ТЦК та СП. У даному документі обов'язково вказується спеціальність.
Але, чи реально змінити військово-облікову спеціальність у військово-обліковому документі? На це питання відповів адвокат Андрій Карпенко на порталі "Юристи. UA".
Для чого потрібна ВОС у військовому квитку
Військово-облікова спеціальність (ВОС) є однією з ключових категорій військового обліку, що визначає військову спеціалізацію та приналежність до певного роду військ або сил. Вона визначається окремо для рядових, сержантів та старшин, а також офіцерів.
Спеціалізація вказується у таких документах, як:
- військовий квиток;
- приписне;
- тимчасове посвідчення.
Чи реально змінити ВОС у військовому квитку
Як пояснив адвокат, відповідно до наказу Міністерства оборони України №317 від 7 вересня 2020 року, змінити військово-облікову спеціальність у військовому квитку неможливо.
"Зміна ВОС військовозобов’язаними, чинним законодавством не передбачена", — підкреслив адвокат.
Андрій Карпенко додав, що військовозобов'язаних призивають на військову службу за військово-обліковими спеціальностями (ВОС). Наказом Міноборони визначається відповідний перелік.
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