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Зміна ВОС у військовому квитку — адвокат відповів чи це можливо

27 липня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи реально змінити ВОС у військовому квитку
Чоловік тримає в руках військовий квиток. Фото: depositphotos.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні кожна військовозобов'язана особа має військово-обліковий документ. Зокрема таким є військовий квиток, який видається ТЦК та СП. У даному документі обов'язково вказується спеціальність. 

Але, чи реально змінити військово-облікову спеціальність у військово-обліковому документі? На це питання відповів адвокат Андрій Карпенко на порталі "Юристи. UA". 

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Для чого потрібна ВОС у військовому квитку

Військово-облікова спеціальність (ВОС) є однією з ключових категорій військового обліку, що визначає військову спеціалізацію та приналежність до певного роду військ або сил. Вона визначається окремо для рядових, сержантів та старшин, а також офіцерів.

Спеціалізація вказується у таких документах, як:

  • військовий квиток;
  • приписне;
  • тимчасове посвідчення.

 

Для чого потрібна ВОС у військовому квитку
Військовий перевіряє військово-обліковий документ. Фото: dpsu.gov.ua

Чи реально змінити ВОС у військовому квитку

Як пояснив адвокат, відповідно до наказу Міністерства оборони України №317 від 7 вересня 2020 року, змінити військово-облікову спеціальність у військовому квитку неможливо

"Зміна ВОС військовозобов’язаними, чинним законодавством не передбачена", — підкреслив адвокат.

Андрій Карпенко додав, що військовозобов'язаних призивають на військову службу за військово-обліковими спеціальностями (ВОС). Наказом Міноборони визначається відповідний перелік.

Раніше ми повідомляли, чи можливо отримати відстрочку без військово-облікового документа. 

Нагадаємо, ми писали, який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка.

Також ми інформували, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

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