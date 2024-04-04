Чому не варто боятися війни — офіцер Нацгвардії дав пораду українцям

Українські військовослужбовці на навчанні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Повномасштабна війна в Україні триває. Військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу для захисту Батьківщини від російських окупантів. Природно, що багато людей відчувають страх перед можливістю потрапити у воєнні дії.

Однак начальник штабу артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Денис Нагорний закликає українців не боятися йти на війну. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

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Офіцер НГУ Денис Нагорний. Фото: censor.net

Так, звичайно, більшість лякає невідомість. Чи буде належно проведене навчання, чи буде забезпечення, чи не кинуть одразу в "гарячу точку" — всі ці питання, безумовно, турбують військовозобов'язаних чоловіків, яких у майбутньому може чекати мобілізація.

Військовий запевнив, що кожен український боєць отримує належне навчання і забезпечення. При цьому, за словами Нагорного, на війні немає нічого, що можна було б назвати "надстрашним", бо українці щодня живуть в умовах бойових дій і чують вибухи від російських обстрілів.

"Так, ви злякаєтеся першого пострілу і вибуху. Він — як перше кохання. Ну, бахне. І що? Зараз бахає по всій країні. Від кількості вибухів нічого не зміниться", — вважає офіцер НГУ.

Він наголосив на важливості вибору правильного підрозділу для служби та пояснив, що перед відправленням на бойові завдання новобранців усього навчають.

"Навчимо, покажемо, розповімо, одягнемо, взуємо, дамо зброю і будете лупити, щоб горіло. Ще потім і медальку за це отримаєте", — заявив Денис Нагорний.

Раніше ми писали, у ТЦК дали список необхідних речей, які повинні мати мобілізовані бійці.

Нагадаємо, ми повідомляли, яких фахівців чекають на фронті найбільше.

Також ми інформували, які документи слід підготувати для служби в ЗСУ за контрактом.