Почему не стоит бояться войны — офицер Нацгвардии дал совет украинцам

Украинские военнослужащие на обучении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Полномасштабная война в Украине продолжается. Военнообязанных мужчин продолжают призывать на военную службу для защиты Родины от российских оккупантов. Естественно, многие люди испытывают страх перед возможностью попасть в военные действия.

Однако начальник штаба артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Денис Нагорный призывает украинцев не бояться идти на войну. Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

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Офицер НГУ Денис Нагорный. Фото: censor.net

Так, естественно, большинство пугает неизвестность. Будет ли надлежаще проведено обучение, будет ли обеспечение, не бросят ли сразу в "горячую точку" — все эти вопросы, безусловно, беспокоят военнообязанных мужчин, которых в будущем может ожидать мобилизация.

Военный заверил, что каждый украинский боец получает должное обучение и обеспечение. При этом, по словам Нагорного, на войне нет ничего, что можно было бы назвать "сверхстрашным", потому что украинцы каждый день живут в условиях боевых действий и слышат взрывы от российских обстрелов.

"Да, вы испугаетесь первого выстрела и взрыва. Он — как первая любовь. Ну, бахнет. И что? Сейчас бахает по всей стране. От количества взрывов ничего не изменится", — считает офицер НГУ.

Он отметил важность выбора правильного подразделения для службы и объяснил, что перед отправкой на боевые задания новобранцев всему обучают.

"Научим, покажем, расскажем, наденем, обуем, дадим оружие и будете лупить, чтобы горело. Еще потом и медальку за это получите", — заявил Денис Нагорный.

Ранее мы писали, что в ТЦК дали список необходимых вещей, которые должны иметь мобилизованные бойцы.

Напомним, мы сообщали, каких специалистов ждут на фронте больше всего.

Также мы информировали, какие документы следует подготовить для службы в ВСУ по контракту.