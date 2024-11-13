Мобілізація в Україні 2024 — у ТЦК пояснили, як правильно продовжити відстрочку

Військовозобов'язаний чоловік оформлює відстрочку в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язані чоловіки в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, за наявності відповідних законних підстав. Звільнення від призову на військову службу надається на період дії цих підстав, але не довше, ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. Тобто, відстрочка надається районним ТЦК та комісією на період не більше ніж 90 днів. Після її необхідно продовжити.

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Як саме військовозобов'язаним чоловікам правильно продовжити відстрочку від мобілізації, пояснив начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький.

Він наголосив на важливості своєчасного подання усіх необхідних документів для продовження відстрочки від призову. Це можуть бути медичні довідки або документи про сімейний стан. Разом із документами до комісії ТЦК потрібно подати відповідну заяву.

Усе це можна зробити або відвідавши ТЦК, у якому перебуваєте на обліку, або ж онлайн в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного чи резервіста Резерв+, якщо така функція доступна.

Підполковник Хомицький додав, що несвоєчасне подання документів може призвести до втрати права на відстрочку, а отже, й до призову на військову службу під час мобілізації.

В умовах воєнного стану цей аспект є особливо важливим для захисту прав громадян та ефективного функціонування системи мобілізації.

Раніше ми писали, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку у Резерв+.

Також ми інформували, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".