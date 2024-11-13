Мобилизация в Украине 2024 — в ТЦК объяснили, как правильно продлить отсрочку

Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Военнообязанные мужчины в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии соответствующих законных оснований. Освобождение от призыва на военную службу предоставляется на период действия этих оснований, но не дольше, чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины. То есть отсрочка предоставляется районным ТЦК и комиссией на период не более 90 дней. После ее необходимо продлить.

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Как именно военнообязанным мужчинам правильно продлить отсрочку от мобилизации, объяснил начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий.

Он отметил важность своевременного представления всех необходимых документов для продления отсрочки от призыва. Это могут быть медицинские справки или документы о семейном положении. Вместе с документами в комиссию ТЦК следует подать соответствующее заявление.

Все это можно сделать либо посетив ТЦК, в котором состоите на учете, либо онлайн в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста Резерв+, если такая функция доступна.

Подполковник Хомицкий добавил, что несвоевременная подача документов может привести к потере права на отсрочку, а значит, и к призыву на военную службу во время мобилизации.

В условиях военного положения этот аспект особенно важен для защиты прав граждан и эффективного функционирования системы мобилизации.

Ранее мы писали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что делать, если не удается оформить отсрочку в Резерв+.

Также мы информировали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".