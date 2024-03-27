Мобилизация в Украине — как мужчинам узнать о штрафе за неявку по повестке

Штрафы за игнорирование повестки в Украине. Коллаж Новини.LIVE

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются, поэтому военнообязанные мужчины и дальше получают повестки, по которым должны прийти в ТЦК и СП. Если проигнорировать этот документ, лицу грозит штраф.

Но как узнать, что вам уже выписали такой штраф? На этот вопрос ответил адвокат Владислав Мартынчук в комментарии "РБК-Украина".

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Так, по словам правозащитника, штрафы за неявку в ТЦК и СП по повестке предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях (ст. 210 и ст. 210-1).

По словам эксперта, о том, что был наложен штраф, можно узнать несколькими способами.

Первый — обратиться с запросами в соответствующий ТЦК. Это может сделать как гражданин, так и адвокат. Однако следует учесть, что сроки ответа на запрос гражданина составляют 30 дней, а на документ от адвоката должны ответить в течение 5 дней.

Второй способ узнать о штрафе — воспользоваться АСИП (Автоматизированная система исполнительного производства) по ФИО потенциального должника.

Также данные о должнике после открытия исполнительного производства могут быть внесены в Единый реестр должников.

"...сведения о личности могут быть внесены в Единый реестр должников, что влечет невозможность заключать любые соглашения по отчуждению принадлежащего должнику недвижимого имущества", — отметил адвокат.

Владислав Мартынчук предупредил, что если человек не заплатит штраф добровольно, то его могут взыскать принудительно.

Раньше мы писали, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев обязан прийти в ТЦК без повестки с 1 апреля.

Мы также информировали, кто может устроиться на работу без военного билета.