Мобилизация в Украине 2025 — как можно проверить, действительно ли есть бронь

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные граждане подлежат призыву на военную службу. В то же время критически важные для государства предприятия, учреждения или организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации. Сейчас бронирование происходит через портал "Дія".

Один из самых актуальных вопросов для забронированных — как узнать, действительно ли есть бронь. Сегодня существует два способа проверить — онлайн или офлайн. О них пишет "Факти ICTV".

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Как проверить бронь от мобилизации — онлайн

Предприятия могут проверить, какие военнообязанные мужчины получили бронь, получив сведения в портале "Дія" из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В свою очередь военнообязанные граждане могут узнать о наличии брони, воспользовавшись приложением "Резерв+". Для этого:

авторизуйтесь в приложении;

посмотрите информацию в электронном военно-учетном документе.

Именно электронный военно-учетный документ содержит всю информацию из реестра "Оберіг", в том числе и наличие отсрочки или бронирования.

Мужчина смотрит информацию в "Резерв+" Фото: Новини.LIVE

Как узнать о наличии брони офлайн

Если гражданин не уверен, есть ли у него бронирование, он может узнать детали, воспользовавшись несколькими способами:

Обратиться к руководству компании, где он работает. У руководителя должны быть официальные списки лиц, которые были забронированы. Обратиться в ТЦК и СП, где он находится на военном учете. Работники территориального центра смогут предоставить актуальную информацию о брони.

Работник ТЦК проверяет документы. Фото: google.com

Ранее мы писали, кто из военнообязанных в апреле 2025 года будет иметь право на бронь и как ее получить.

Напомним, мы сообщали, какую категорию военнообязанных граждан не смогут забронировать в апреле.

Также мы информировали, на каких основаниях бронь могут отменить.