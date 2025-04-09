Мобилизация в Украине 2025 — как можно проверить, действительно ли есть бронь

Как украинцам проверить, есть ли бронь от призыва — два способа
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные граждане подлежат призыву на военную службу. В то же время критически важные для государства предприятия, учреждения или организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации. Сейчас бронирование происходит через портал "Дія".
Один из самых актуальных вопросов для забронированных — как узнать, действительно ли есть бронь. Сегодня существует два способа проверить — онлайн или офлайн. О них пишет "Факти ICTV".
Как проверить бронь от мобилизации — онлайн
Предприятия могут проверить, какие военнообязанные мужчины получили бронь, получив сведения в портале "Дія" из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
В свою очередь военнообязанные граждане могут узнать о наличии брони, воспользовавшись приложением "Резерв+". Для этого:
- авторизуйтесь в приложении;
- посмотрите информацию в электронном военно-учетном документе.
Именно электронный военно-учетный документ содержит всю информацию из реестра "Оберіг", в том числе и наличие отсрочки или бронирования.
Как узнать о наличии брони офлайн
Если гражданин не уверен, есть ли у него бронирование, он может узнать детали, воспользовавшись несколькими способами:
- Обратиться к руководству компании, где он работает. У руководителя должны быть официальные списки лиц, которые были забронированы.
- Обратиться в ТЦК и СП, где он находится на военном учете. Работники территориального центра смогут предоставить актуальную информацию о брони.
Ранее мы писали, кто из военнообязанных в апреле 2025 года будет иметь право на бронь и как ее получить.
Напомним, мы сообщали, какую категорию военнообязанных граждан не смогут забронировать в апреле.
Также мы информировали, на каких основаниях бронь могут отменить.
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