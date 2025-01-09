Мобілізація в Україні у січні 2025 — як можна уникнути штрафів від ТЦК

Представники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК та СП мають право виписати штраф військовозобов'язаним чоловікам, які порушили військовий облік. Сума адміністративного стягнення становить від 17 тис. до 25,5 тис. грн. Водночас є низка законних підстав, які дозволяють уникнути штрафу.

Коли це можливо, пояснила юриста Ірина Ан в коментарі "РБК-Україна".

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Як пояснила правозахисниця, уникнути штрафу за порушення військового обліку можна виключно у випадку, коли особа буде визнана невинною у вчиненні такого порушення.

Чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Щоб довести свою невинність, необхідно мати поважні причини для неявки в ТЦК за повісткою. Серед поважних причин:

хвороба;

перешкода, пов'язана зі стихійним лихом;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича або близького родича дружини/чоловіка.

Експертка наголосила, що усі вищеперераховані обставини мають бути підтверджені відповідними доказами та документами.

"Проте важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", — додала Ірина Ан.

Раніше ми повідомляли, чому ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів.

Нагадаємо, ми інформували, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

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