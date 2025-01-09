Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як уникнути штрафів від ТЦК — юристка дала поради arrow

Як уникнути штрафів від ТЦК — юристка дала поради

9 січня 2025 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні у січні 2025 — як можна уникнути штрафів від ТЦК
Представники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК та СП мають право виписати штраф військовозобов'язаним чоловікам, які порушили військовий облік. Сума адміністративного стягнення становить від 17 тис. до 25,5 тис. грн. Водночас є низка законних підстав, які дозволяють уникнути штрафу.

Коли це можливо, пояснила юриста Ірина Ан в коментарі "РБК-Україна". 

Читайте також:

Які є законні підстави для уникнення штрафу від ТЦК

Як пояснила правозахисниця, уникнути штрафу за порушення військового обліку можна виключно у випадку, коли особа буде визнана невинною у вчиненні такого порушення.

 

Які є законні підстави для уникнення штрафу від ТЦК
Чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook 

Щоб довести свою невинність, необхідно мати поважні причини для неявки в ТЦК за повісткою. Серед поважних причин:

  • хвороба;
  • перешкода, пов'язана зі стихійним лихом;
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть близького родича або близького родича дружини/чоловіка.

Експертка наголосила, що усі вищеперераховані обставини мають бути підтверджені відповідними доказами та документами.

"Проте важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", — додала Ірина Ан.

Раніше ми повідомляли, чому ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів. 

Нагадаємо, ми інформували, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

Також ми писали, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:01 Пожежі у Лос-Анджелесі — фото та відео районів випалених до тла

09:57 Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

09:57 Одесити лишилися без світла — причины

09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

09:08 Кремль заборонить українцям на ТОТ одружуватися — деталі

09:00 У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

10:01 Пожежі у Лос-Анджелесі — фото та відео районів випалених до тла

09:57 Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

09:57 Одесити лишилися без світла — причины

09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

09:08 Кремль заборонить українцям на ТОТ одружуватися — деталі

09:00 У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла