Мобилизация в Украине в январе 2025 — как можно избежать штрафов от ТЦК

Представители ТЦК беседуют с военнообязанным мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право выписать штраф военнообязанным мужчинам, нарушившим военный учет. Сумма административного взыскания составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. В то же время есть ряд законных оснований, которые позволяют избежать штрафа.

Когда это возможно, объяснила юрист Ирина Ан в комментарии "РБК-Украина".

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Как рассказала правозащитница, избежать штрафа за нарушение воинского учета можно исключительно в случае, когда лицо будет признано невиновным в совершении такого нарушения.

Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Чтобы доказать свою невиновность, необходимо иметь уважительные причины для неявки в ТЦК по повестке. Среди уважительных причин:

болезнь;

препятствие, связанное со стихийным бедствием;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили лицо возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть близкого родственника или близкого родственника жены/мужа.

Экспертка подчеркнула, что все вышеперечисленные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами.

"Однако важно своевременно уведомить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется оспаривать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", — добавила Ирина Ан.

Ранее мы сообщали, почему ТЦК могут выписать штраф даже после предъявления военно-учетных документов.

Напомним, мы информировали, как оспорить штраф от ТЦК из-за рубежа.

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