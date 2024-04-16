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Как военному взять отпуск в связи с рождением ребенка — условия и сроки

16 апреля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отпуск военному при рождении ребенка — какие условия и сроки в 2024 году
Рождение ребенка в семье военного. Фото: Instagram/zelenskiy_official
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему украинскому законодательству, военнослужащие имеют право уйти в отпуск в связи с рождением ребенка.

Как взять, какие нюансы и сколько дней отпуска предоставляется по данному обстоятельству, пишет Факти ICTV.

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Следует отметить, что законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", регулирующий вопрос предоставления отпуска военному в связи с рождением ребенка, был принят Верховной Радой Украины еще в конце марта текущего года. В апреле президент Украины подписал данный документ, поэтому он вступил в силу.

Что известно об отпуске военного при рождении ребенка

Теперь украинские защитники получат право на одноразовый отпуск в связи с рождением ребенка с сохранением денежного довольствия в полном объеме. Срок такого отпуска — 14 дней.

Кроме этого, принятый законопроект предусматривает предоставление военнослужащим отпуска:

  • для восстановления здоровья и лечения после ранения сроком до 12 месяцев;
  • для прохождения лечения за границей, которое может превышать 4 месяца;
  • для ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет на период не более 14 календарных дней. Но в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет, нуждающимся в стационарном лечении, военный может взять отпуск с сохранением денежного довольствия на все время пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

 

Как военнослужащему уйти в отпуск по рождению ребенка
Военный держит на руках ребенка. Фото: depositphotos.com

Как уйти в отпуск в связи с рождением ребенка

Процедура получения такого отпуска стандартна:

  1. Военнослужащий представляет рапорт непосредственному командиру.
  2. Командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч.
  3. Командир принимает решение о предоставлении отпуска.

Раньше мы писали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

Напомним, мы сообщали, кто из украинских военных имеет право на бесплатное жилье и ремонт.

Также мы рассказывали, что для военных ВСУ планируется ввести новые доплаты и поощрения.

война
закон
ВСУ
отпуск
военные

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