Отпуск военному при рождении ребенка — какие условия и сроки в 2024 году

Как военному взять отпуск в связи с рождением ребенка — условия и сроки
Согласно действующему украинскому законодательству, военнослужащие имеют право уйти в отпуск в связи с рождением ребенка.
Как взять, какие нюансы и сколько дней отпуска предоставляется по данному обстоятельству, пишет Факти ICTV.
Следует отметить, что законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", регулирующий вопрос предоставления отпуска военному в связи с рождением ребенка, был принят Верховной Радой Украины еще в конце марта текущего года. В апреле президент Украины подписал данный документ, поэтому он вступил в силу.
Что известно об отпуске военного при рождении ребенка
Теперь украинские защитники получат право на одноразовый отпуск в связи с рождением ребенка с сохранением денежного довольствия в полном объеме. Срок такого отпуска — 14 дней.
Кроме этого, принятый законопроект предусматривает предоставление военнослужащим отпуска:
- для восстановления здоровья и лечения после ранения сроком до 12 месяцев;
- для прохождения лечения за границей, которое может превышать 4 месяца;
- для ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет на период не более 14 календарных дней. Но в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет, нуждающимся в стационарном лечении, военный может взять отпуск с сохранением денежного довольствия на все время пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.
Как уйти в отпуск в связи с рождением ребенка
Процедура получения такого отпуска стандартна:
- Военнослужащий представляет рапорт непосредственному командиру.
- Командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч.
- Командир принимает решение о предоставлении отпуска.
Раньше мы писали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.
Напомним, мы сообщали, кто из украинских военных имеет право на бесплатное жилье и ремонт.
Также мы рассказывали, что для военных ВСУ планируется ввести новые доплаты и поощрения.
Читайте Новини.LIVE!