Мобилизация в Украине 2024 — как отменить статус в розыске военнообязанному

Военнообязанный мужчина в Украине в розыске. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные граждане должны состоять на военном учете. Работники ТЦК и СП продолжают проводить оповещение и вручать повестки, по которым мужчины должны явиться в территориальный центр. Однако тех, кто сознательно игнорирует данные правила, может ожидать ответственность. В частности, ТЦК могут подать в розыск. Однако бывают случаи, когда лицо не получало повесток, а полиция все равно его разыскивает.

Как в таком случае военнообязанному можно отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту, рассказала адвокат Тамила Алексик в интервью ТСН.

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Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как отменить статус "в розыске" военнообязанному — совет адвоката

Как рассказала правозащитница, если вы не получали повестки и не уклонялись от мобилизации, в этом случае можно явиться к следователю, объявившему в розыск с соответствующим ходатайством об отмене такого постановления и прекращении розыска.

Административное дело могут закрыть, если военнообязанный докажет, что не получал повестки или что он не явился в ТЦК по уважительным причинам.

Однако, как говорит Тамила Алексик, в этой ситуации есть определенный риск, ведь такая явка к следователю предполагает личное вручение подозрения и даже применение меры пресечения.

"Поэтому я рекомендую официально истребовать постановление об объявлении в розыск и отменить его в судебном порядке. То есть предоставить в суд жалобу на постановление об объявлении в розыск и необходимые подтверждающие документы, что лицо не получало повесток, не скрывалось, а находилось на стационарном лечении или же была в командировке, то есть имела уважительную причину неявки", — объяснила адвокат.

Тамила Алексик добавила, что если суд будет считать, что этих документов достаточно, то он отменит постановление о розыске.

Ранее мы сообщали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.

Напомним, мы писали, как можно создать военно-учетный документ в приложении "Дія", не посещая ТЦК.

Также мы информировали, какие административные услуги недоступны для украинцев без военно-учетного документа.