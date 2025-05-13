Мобилизация 2025 — как с болезнью мочеполовой системы получить освобождение от призыва

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ТЦК и СП/Facebook

В Украине мужчины, которые имеют тяжелые заболевания, имеют право быть освобожденными от мобилизации даже во время действия военного положения. В частности, одним из оснований для освобождения являются болезни почек и мочеполовой системы, которые серьезно ухудшают состояние здоровья или представляют угрозу для жизни.

С какими именно заболеваниями почек и мочеполовой системы мужчин признают непригодными к военной службе и как подтвердить статус, рассказываем далее в материале.

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Так, отметим, чтобы получить статус "непригоден к военной службе с исключением с военного учета", необходимо обязательно пройти военно-врачебную комиссию. Именно она принимает решение.

ВВК обязательно необходимо предоставить все медицинские документы, которые подтверждают диагноз и степень нарушения функций.

Для определения пригодности военно-врачебная комиссия руководствуется Раскладом болезней, который содержится в приказе Минобороны №402. Болезни мочеполовой системы, с которыми не мобилизуют, содержатся в ст. 66-72 Расписания болезней.

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ТЦК и СП/Facebook

Какие болезни мочеполовой системы освобождают от мобилизации

Перечень болезней органов мочеполовой системы, по которым возможно получить заключение ВВК о непригодности:

хронические заболевания почек (хронический гломерулонефрит, хронический первичный пиелонефрит, амилоидоз почек и т.д.), осложненные ХПН 2-4 степени или ХБП IV-V стадий;

заболевания, сопровождающиеся значительно выраженными нарушениями выделительной функции почек или ХПН 2-4 степени;

мочекаменная болезнь с поражением почек при неудовлетворительных результатах лечения (камни, гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит и т.д., которые не поддаются лечению);

двусторонний нефроптоз III стадии;

тазовая дистопия почек со значительными нарушениями функций;

отсутствие одной почки, удаленной по поводу заболеваний, при наличии любой степени нарушений функций второй почки;

состояние после резекции или пластики мочевого пузыря;

склероз шейки мочевого пузыря, сопровождающийся пузырно-мочеточниковым рефлюксом и вторичным двусторонним хроническим пиелонефритом или гидронефрозом;

стриктура уретры, требующая систематического бужирования;

свищи с вовлечением половых органов (мочеполовые, кишечно-половые) при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

доброкачественная гиперплазия предстательной железы III-IV стадий со значительным нарушением мочеиспускания при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

отсутствие полового члена.

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