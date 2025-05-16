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Як звільнитися від мобілізації чоловіку з хворобою печінки

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Дата публікації: 16 травня 2025 08:29
Мобілізація 2025 — як з хворобою печінки отримати звільнення від призову
Чоловік на огляді у лікаря. Фото: Alamy

Однією з основних підстав для звільнення від мобілізації під час воєнного стану була і залишається наявність серйозних захворювань. Зокрема унеможливлюють проходження військової служби деякі хвороби печінки, які порушують нормальне функціонування організму та є загрозою для життя.  

З якими саме хворобами печінки чоловіка не мобілізують, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Так, щоб отримати статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку", чоловік має пройти військово-лікарську комісію.

ВЛК своєю чергою для ухвалення рішення керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402.

 

З якими захворюваннями печінки чоловіків визнають непридатними до військової служби в лавах ЗСУ
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

До переліку хвороб печінки, з якими не мобілізують, входять наступні стани зі значними порушеннями функцій:

  • алкогольна хвороба печінки;
  • токсичне ураження печінки;
  • печінкова недостатність;
  • хронічні гепатити — запальні процеси в печінці, що тривають понад шість місяців. Це можуть бути як вірусні гепатити (B, C, D), так і аутоімунні форми;
  • фіброз печінки — надмірне утворення сполучної тканини, що призводить до порушення структури та функції органу;
  • цироз печінки — незворотнє заміщення нормальної тканини рубцевою, що порушує роботу печінки та є наслідком фіброзу.

Важливо: остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія, враховуючи діагноз, стадію хвороби та загальний стан здоров'я. 

Щоб підтвердити свій діагноз (хворобу), ВЛК обов'язково необхідно надати усі медичні документи.

Раніше ми писали, з якими порушеннями слуху та хворобами вуха чоловіка визнають непридатним до військової служби. 

Нагадаємо, ми повідомляли, які хвороби суглобів звільняють від служби в армії. 

Також ми інформували, з якими ендокринними хворобами не мобілізують. 

мобілізація печінка ВЛК захворювання гепатит
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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