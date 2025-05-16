Мобілізація 2025 — як з хворобою печінки отримати звільнення від призову

Чоловік на огляді у лікаря. Фото: Alamy

Однією з основних підстав для звільнення від мобілізації під час воєнного стану була і залишається наявність серйозних захворювань. Зокрема унеможливлюють проходження військової служби деякі хвороби печінки, які порушують нормальне функціонування організму та є загрозою для життя.

З якими саме хворобами печінки чоловіка не мобілізують, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, щоб отримати статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку", чоловік має пройти військово-лікарську комісію.

ВЛК своєю чергою для ухвалення рішення керується Розкладом хвороб, який міститься у наказі Міноборони №402.

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

До переліку хвороб печінки, з якими не мобілізують, входять наступні стани зі значними порушеннями функцій:

алкогольна хвороба печінки;

токсичне ураження печінки;

печінкова недостатність;

хронічні гепатити — запальні процеси в печінці, що тривають понад шість місяців. Це можуть бути як вірусні гепатити (B, C, D), так і аутоімунні форми;

фіброз печінки — надмірне утворення сполучної тканини, що призводить до порушення структури та функції органу;

цироз печінки — незворотнє заміщення нормальної тканини рубцевою, що порушує роботу печінки та є наслідком фіброзу.

Важливо: остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія, враховуючи діагноз, стадію хвороби та загальний стан здоров'я.

Щоб підтвердити свій діагноз (хворобу), ВЛК обов'язково необхідно надати усі медичні документи.

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