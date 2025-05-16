Мобилизация 2025 — как с болезнью печени получить освобождение от призыва

Как освободиться от мобилизации мужчине с болезнью печени
Одним из главных оснований для освобождения от мобилизации во время военного положения было и остается наличие серьезных заболеваний. В частности делают невозможным прохождение военной службы некоторые болезни печени, которые нарушают нормальное функционирование организма и являются угрозой для жизни.
С какими именно болезнями печени мужчину не мобилизуют, рассказываем далее в материале.
Так, чтобы получить статус "непригоден к военной службе с исключением с военного учета", мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию.
ВВК в свою очередь для принятия решения руководствуется Расписанием болезней, который содержится в приказе Минобороны №402.
В перечень болезней печени, с которыми не мобилизуют, входят следующие состояния со значительными нарушениями функций:
- алкогольная болезнь печени;
- токсическое поражение печени;
- печеночная недостаточность;
- хронические гепатиты — воспалительные процессы в печени, длящиеся более шести месяцев. Это могут быть как вирусные гепатиты (B, C, D), так и аутоиммунные формы;
- фиброз печени — чрезмерное образование соединительной ткани, что приводит к нарушению структуры и функции органа;
- цирроз печени — необратимое замещение нормальной ткани рубцовой, что нарушает работу печени и является следствием фиброза.
Важно: окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия, учитывая диагноз, стадию болезни и общее состояние здоровья.
Чтобы подтвердить свой диагноз (болезнь), ВВК обязательно необходимо предоставить все медицинские документы.
Ранее мы писали, с какими нарушениями слуха и болезнями уха мужчину признают непригодным к военной службе.
Напомним, мы сообщали, какие болезни суставов освобождают от службы в армии.
Также мы информировали, с какими эндокринными болезнями не мобилизуют.
Читайте Новини.LIVE!