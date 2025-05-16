Мобилизация 2025 — как с болезнью печени получить освобождение от призыва

Мужчина на осмотре у врача. Фото: Alamy

Одним из главных оснований для освобождения от мобилизации во время военного положения было и остается наличие серьезных заболеваний. В частности делают невозможным прохождение военной службы некоторые болезни печени, которые нарушают нормальное функционирование организма и являются угрозой для жизни.

С какими именно болезнями печени мужчину не мобилизуют, рассказываем далее в материале.

Реклама

Читайте также:

Так, чтобы получить статус "непригоден к военной службе с исключением с военного учета", мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию.

ВВК в свою очередь для принятия решения руководствуется Расписанием болезней, который содержится в приказе Минобороны №402.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

В перечень болезней печени, с которыми не мобилизуют, входят следующие состояния со значительными нарушениями функций:

алкогольная болезнь печени;

токсическое поражение печени;

печеночная недостаточность;

хронические гепатиты — воспалительные процессы в печени, длящиеся более шести месяцев. Это могут быть как вирусные гепатиты (B, C, D), так и аутоиммунные формы;

фиброз печени — чрезмерное образование соединительной ткани, что приводит к нарушению структуры и функции органа;

цирроз печени — необратимое замещение нормальной ткани рубцовой, что нарушает работу печени и является следствием фиброза.

Важно: окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия, учитывая диагноз, стадию болезни и общее состояние здоровья.

Чтобы подтвердить свой диагноз (болезнь), ВВК обязательно необходимо предоставить все медицинские документы.

Ранее мы писали, с какими нарушениями слуха и болезнями уха мужчину признают непригодным к военной службе.

Напомним, мы сообщали, какие болезни суставов освобождают от службы в армии.

Также мы информировали, с какими эндокринными болезнями не мобилизуют.