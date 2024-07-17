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Какие документы должны иметь украинцы, чтобы подтвердить право на отсрочку

17 июля 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации 2024 — какие документы подтверждают такое право
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, в Украине предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по определенным обстоятельствам и в установленные сроки. Чтобы подтвердить свое право, военнообязанные должны предоставить соответствующие документы.

Какие документы подтверждают право на отсрочку от мобилизации, рассказываем далее в материале.

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Документы, подтверждающие право на отсрочку в 2024 году

Ни один нормативно-правовой акт не определяет четкий перечень документов для предоставления отсрочки от мобилизации военнообязанному лицу. Список документов зависит от основания для предоставления отсрочки.

Так, например, если лицо хочет освободиться от призыва из-за наличия родственника с инвалидностью, оно должно предоставить медицинское заключение, которое подтверждает этот факт.

Если студент, получает высшее образование, учится на магистратуре, ему необходимо предоставить справку из учебного заведения и т.д.

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить люди с инвалидностью или лица, временно непригодные к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии. В этом случае вывод ВВК и будет тем документом, который будет давать право на получение отсрочки.

Как получить отсрочку в 2024 году

Для получения отсрочки следует лично обратиться в ТЦК по месту учета, написать соответствующее заявление (на имя главы спецкомиссии) и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Форма заявления на отсрочку установлена Постановлением КМУ №560 от 16 мая 2024 г. (приложение 4):

Предоставление отсрочки 2024 — какие есть основания

Напоминаем, согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации:

  • по семейным обстоятельствам;
  • по состоянию здоровья;
  • через бронирование;
  • в связи с профессиональной деятельностью;
  • в связи с обучением;
  • в связи с обретением научной степени.

Ранее мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним мы писали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

Также мы информировали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

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