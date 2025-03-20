Мобілізація 2025 — коли чоловіків з хворобами печінки можуть виключити з обліку

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: istockphoto.com

Військовозобов'язані чоловіки, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, можуть бути виключені з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії. Таких осіб не можуть мобілізувати до ЗСУ.

Які хвороби печінки можуть стати підставою для виключення з обліку, визначено Розкладом хвороб, що міститься у наказі Міністерства оборони України № 402.

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Так, відповідно до ст. 54 Розкладу хвороб, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються чоловіки, що страждають на:

хронічні рецидивуючі панкреатити з тяжким перебігом (значною токсемією, розвитком панкреонекрозу, механічною жовтяницею), що потребують хірургічного лікування, зі значним порушенням функції підшлункової залози, занепадом харчування, значною втратою ваги (ІМТ менше 19), інсулінзалежним панкреатогенним цукровим діабетом;

хронічні гепатити (крім вірусних), що мають тяжкий перебіг, важко лікуються або не піддаються лікуванню, зберігаються стійкі (понад 3 місяців та значно виражені порушення функцій печінки;

стан після резекції долі печінки (гемігепатектомії);

цироз печінки (клас "А", "В", "С" за Чайльдом-Пью);

наслідки резекції підшлункової залози, накладання біліодигестивних анастомозів, ускладнення після хірургічного лікування (жовчні, панкреатичні нориці).

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

Рішення щодо придатності приймає виключно ВЛК на підставі висновків лікарів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров'я.

Важливо зауважити, що чоловіки з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових вищих навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Військовозобов'язаних із незначними порушеннями функцій та без порушень функцій можуть визнати придатними.

Раніше ми повідомляли, як обмежено придатним підготуватися до ВЛК та які документи знадобляться.

Нагадаємо, ми писали, які терміни визначені законом для проходження ВЛК у 2025 році.

Також ми інформували, коли можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.