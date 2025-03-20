Мобилизация 2025 — когда мужчин с болезнями печени могут исключить с учета

Мужчина на приеме у врача. Фото: istockphoto.com

Военнообязанные мужчины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, могут быть исключены с военного учета по решению военно-врачебной комиссии. Таких лиц не могут мобилизовать в ВСУ.

Какие болезни печени могут стать основанием для исключения с учета, определены Расписанием болезней, содержащимся в приказе Министерства обороны Украины № 402.

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Так, в соответствии со ст. 54 Расписания болезней, непригодными к военной службе с исключением с военного учета признаются мужчины, которые имеют:

хронический рецидивирующий панкреатит с тяжелым течением (значительной токсемией, развитием панкреонекроза, механической желтухой), требующим хирургического лечения, со значительным нарушением функции поджелудочной железы, упадком питания, значительной потерей веса (ИМТ менее 19), инсулинзависимым панкреатогенным сахарным диабетом;

хронический гепатит (кроме вирусных), имеющий тяжелое течение, трудно лечащийся или не поддающийся лечению, сохраняются стойкие (более 3 месяцев) и значительно выраженные нарушения функций печени;

состояние после резекции доли печени (гемигепатэктомии);

цирроз печени (класс "А", "В", "С" по Чайльду-Пью);

последствия резекции поджелудочной железы, наложение билиодигестивных анастомозов, осложнения после хирургического лечения (желчные, панкреатические свищи).

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

Решение о пригодности принимает исключительно ВВК на основании заключений врачей, которые оценивают степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Важно заметить, что мужчины с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями могут быть признаны годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных высших учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

Военнообязанных с незначительными нарушениями функций и без нарушений функций могут признать пригодными.

Ранее мы сообщали, как ограниченно пригодным подготовиться к ВВК и какие документы понадобятся.

Напомним, мы писали, какие сроки определены законом для прохождения ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.