Мобилизация 2025 — когда мужчин с болезнями печени могут исключить с учета

Какие болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ
Военнообязанные мужчины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, могут быть исключены с военного учета по решению военно-врачебной комиссии. Таких лиц не могут мобилизовать в ВСУ.
Какие болезни печени могут стать основанием для исключения с учета, определены Расписанием болезней, содержащимся в приказе Министерства обороны Украины № 402.
Так, в соответствии со ст. 54 Расписания болезней, непригодными к военной службе с исключением с военного учета признаются мужчины, которые имеют:
- хронический рецидивирующий панкреатит с тяжелым течением (значительной токсемией, развитием панкреонекроза, механической желтухой), требующим хирургического лечения, со значительным нарушением функции поджелудочной железы, упадком питания, значительной потерей веса (ИМТ менее 19), инсулинзависимым панкреатогенным сахарным диабетом;
- хронический гепатит (кроме вирусных), имеющий тяжелое течение, трудно лечащийся или не поддающийся лечению, сохраняются стойкие (более 3 месяцев) и значительно выраженные нарушения функций печени;
- состояние после резекции доли печени (гемигепатэктомии);
- цирроз печени (класс "А", "В", "С" по Чайльду-Пью);
- последствия резекции поджелудочной железы, наложение билиодигестивных анастомозов, осложнения после хирургического лечения (желчные, панкреатические свищи).
Решение о пригодности принимает исключительно ВВК на основании заключений врачей, которые оценивают степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.
Важно заметить, что мужчины с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями могут быть признаны годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных высших учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.
Военнообязанных с незначительными нарушениями функций и без нарушений функций могут признать пригодными.
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