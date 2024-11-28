Мобилизация в Украине 2024 — какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников

Какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников
В Украине обновлен порядок бронирования работников от мобилизации. Поэтому работодатели могут стоять перед определенными трудностями и допускать ошибки при оформлении документов. В частности, наиболее распространенные — некорректный выбор кандидатов или несоответствия в документах.
Какие ошибки наиболее распространенные и как их можно избежать, рассказала юрист Анна Мирошниченко на портале Ligazakon.net.
Ошибки, которые чаще всего допускают предприятия при бронировании работников
1. Выбор кандидатов
Многие предприятия включают в списки лиц:
- которые не военнообязанные;
- которые не состоят на военном учете;
- у которых отсутствует отметка о взятии на учет.
Правозащитница советует не включать в списки на бронирование следующих лиц:
- не состоят в трудовых отношениях с предприятием;
- военнослужащие;
- военнообязанные, имеющие отсрочку или не подлежащие мобилизации в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
- военнообязанные, не зарегистрированные на военном учете (лица, достигшие предельного возраста или признанные непригодными по состоянию здоровья);
- работники, чья военно-учетная специальность дефицитна для ВСУ.
2. Документы, подаваемые для бронирования
По словам Мирошниченко, перечень необходимых документов для бронирования включает:
- список работников, которых предприятие желает забронировать;
- справка о количестве военнообязанных;
- обоснование, которое меняется в зависимости от типа предприятия, бронирующего работников. В этом документе должно быть подтверждено, что работодатель отвечает критериям бронирования работников, а также, что данные о военнообязанных в списке соответствуют их военно-учетным документам.
Типичные ошибки:
- неправильность написания фамилий работников;
- неточное указание названия ТЦК, в котором работники состоят на учете;
- отсутствие в списках информации о воинском звании или военно-учетной специальности работников;
- отсутствие в обосновании информации, что учетные данные военнообязанных, указанные в списке, совпадают с их военно-учетными документами;
- отсутствие квалифицированной электронной подписи при подаче документов в электронной форме.
Юрист отмечает, что особенно внимательными надо быть при указании ТЦК, поскольку после реорганизации военкоматов в новые ТЦК многие работники, которые ранее состояли на учете в военкоматах, теперь имеют учет в этих новых структурах. В таком случае, если работодатель указывает устаревшее название военкомата, это может повлечь за собой отказ в рассмотрении документов.
3. Большое количество работников, поданных на бронирование
Согласно общему правилу количество военнообязанных, которые могут быть забронированы, должно составлять 50% от общего количества военнообязанных предприятия на момент представления списка.
Однако в случае наличия обоснованной потребности это количество может быть увеличено.
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