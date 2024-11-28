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Какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников

28 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какие ошибки допускают предприятия при бронировании работников
Подача списков работников на бронирование. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине обновлен порядок бронирования работников от мобилизации. Поэтому работодатели могут стоять перед определенными трудностями и допускать ошибки при оформлении документов. В частности, наиболее распространенные — некорректный выбор кандидатов или несоответствия в документах.

Какие ошибки наиболее распространенные и как их можно избежать, рассказала юрист Анна Мирошниченко на портале Ligazakon.net.

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Ошибки, которые чаще всего допускают предприятия при бронировании работников

1. Выбор кандидатов

Многие предприятия включают в списки лиц:

  • которые не военнообязанные;
  • которые не состоят на военном учете;
  • у которых отсутствует отметка о взятии на учет.

Правозащитница советует не включать в списки на бронирование следующих лиц:

  • не состоят в трудовых отношениях с предприятием;
  • военнослужащие;
  • военнообязанные, имеющие отсрочку или не подлежащие мобилизации в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • военнообязанные, не зарегистрированные на военном учете (лица, достигшие предельного возраста или признанные непригодными по состоянию здоровья);
  • работники, чья военно-учетная специальность дефицитна для ВСУ.

 

Ошибки, которые чаще всего допускают предприятия при бронировании работников
Документы для бронирования работников. Фото: depositphotos.com

2. Документы, подаваемые для бронирования

По словам Мирошниченко, перечень необходимых документов для бронирования включает:

  • список работников, которых предприятие желает забронировать;
  • справка о количестве военнообязанных;
  • обоснование, которое меняется в зависимости от типа предприятия, бронирующего работников. В этом документе должно быть подтверждено, что работодатель отвечает критериям бронирования работников, а также, что данные о военнообязанных в списке соответствуют их военно-учетным документам.

Типичные ошибки:

  • неправильность написания фамилий работников;
  • неточное указание названия ТЦК, в котором работники состоят на учете;
  • отсутствие в списках информации о воинском звании или военно-учетной специальности работников;
  • отсутствие в обосновании информации, что учетные данные военнообязанных, указанные в списке, совпадают с их военно-учетными документами;
  • отсутствие квалифицированной электронной подписи при подаче документов в электронной форме.

Юрист отмечает, что особенно внимательными надо быть при указании ТЦК, поскольку после реорганизации военкоматов в новые ТЦК многие работники, которые ранее состояли на учете в военкоматах, теперь имеют учет в этих новых структурах. В таком случае, если работодатель указывает устаревшее название военкомата, это может повлечь за собой отказ в рассмотрении документов.

3. Большое количество работников, поданных на бронирование

Согласно общему правилу количество военнообязанных, которые могут быть забронированы, должно составлять 50% от общего количества военнообязанных предприятия на момент представления списка.

Однако в случае наличия обоснованной потребности это количество может быть увеличено.

Ранее мы сообщали, кому из мужчин могут отказать в бронировании и почему.

Напомним, мы писали, какие новые правила бронирования должны заработать с 1 декабря 2024 года.

Также мы информировали, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".

мобилизация бронирование предприятия военнообязанные ошибки

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